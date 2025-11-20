Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο, το Ιόνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα.

Συνεχίζονται με ένταση οι βροχές και οι καταιγίδες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με την ΕΜΥ να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο και πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα.

Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν εδώ και ημέρες την Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και την Αιτωλοακαρνανία, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και απεγκλωβισμούς κατοίκων και ζώων. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τη νύχτα, πριν αρχίσει σταδιακή ύφεση από αργά την Παρασκευή προς το Σάββατο.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» περιλαμβάνουν τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές.

