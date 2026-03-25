Ανδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας γιατρός που θα ταξιδέψει στο διάστημα

Εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ESA

Ο γιατρός Ανδριανός Γολέμης, πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με την είδηση αυτή να σηματοδοτεί μια ιστορική πρωτιά, αφού για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός συμμετέχει σε μια τόσο υψηλού επιπέδου διαδικασία προετοιμασίας για αποστολές στο διάστημα.

Ο Ανδριανός Γολέμης, σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλονίκης και, όπως αναφέρεται στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει ήδη εργαστεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) με το επιστημονικό του έργο να επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που έχουν οι μακροχρόνιες διαστημικές αποστολές στο ανθρώπινο σώμα.

