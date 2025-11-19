Knives Out: Κυκλοφόρησε το trailer της τρίτης ταινίας: Επιστρέφει ο Ντάνιελ Κρεγκ και μαζί ένα σούπερ καστ

Ποια η υπόθεση της ταινίας.

Στις 26 Νοεμβρίου, έρχεται στους κινηματογράφους η τρίτη ταινία της σειράς Knives Out, με τον Ντάνιελ Κρεγκ να επιστρέφει στον ρόλο του πιο διάσημου ντετέκτιβ, Μπενουά Μπλανκ. Νιώθουμε πολύ έτοιμοι να τον απολαύσουμε στη νέα υπόθεση. Η ταινία θα γίνει διαθέσιμη και στο Netflix, στις 12 Δεκεμβρίου.

Το πρώτο trailer δόθηκε στη δημοσιότητα, με αρκετές ενδείξεις για την πλοκή. Βέβαια, δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη, καθώς συμμετέχει ένα σούπερ καστ. Μίλα Κούνις, Γκλεν Κλόουζ, Κέρι Ουάσινγκτον είναι μόνο μερικά από αυτά. «Αυτό ξεπερνά κατά πολύ την τυπική αστυνομική έρευνα. Είναι κάτι που ούτε εγώ έχω ξαναζήσει», ακούγεται να λέει ο Μπενουά Μπλανκ.

