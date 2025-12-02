Ρου-Ζουκ: Γύπας παίκτης φλέρταρε τη Ζέτα Μακρυπούλια και εκείνη... λιποθύμησε (vid)
Νέο ρεσιτάλ «γύπινγκ» στο Ρουκ-Ζουκ από διαγωνιζόμενο προς τη Ζέτα Μακρυπούλια, ο οποίος μάλιστα κατάφερε να κάνει την παρουσιάστρια να... λιποθυμήσει.
Αφού γνωρίστηκε με τον Κώστα, φοιτητή λογιστικής και χρηματοοικονομικής, η Ζέτα του έκανε μία ερώτηση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου: «Έχεις σαν χόμπι το φλερτ;» και κάπου εκεί ξεκίνησαν όλα.
Το φλερτ που... λιποθύμησε τη Ζέτα Μακρυπούλια: «Μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα»
Ακολουθεί ο διάλογος παίκτη και παρουσιάστριας:
- Ζέτα: «Θα μου κάνεις; (ενν. να την φλερτάρει)»
- Κώστας: «Μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα Ζέτα»
- Ζέτα: «Μπορεί να πάθω τίποτα λες; Είμαι έτοιμη γι' αυτό»
- Κώστας: «Μπορεί να λιποθυμήσεις! Είσαι έτοιμη ε;»
- Ζέτα: «Δεν με χαλάει, έτσι κάπως να ταραχτώ. Για ρίξε»
Ε, αυτό ήταν! Το «φονικό» βλέμμα που έκανε ο διαγωνιζόμενος, κατάφερε να «λιποθυμήσει» τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία πέφτοντας αναφώνησε: «Κράτα με Βασίλη λιποθυμώ, αυτό κάνεις δηλαδή;».
Και μαθήματα φλερτ στη Ζέτα: «Κατά 99% πιάνει»
«Άρα δουλεύεις αυτούς τους μύες;», τον ρώτησε η παρουσιάστρια δείχνοντας το πρόσωπο της, μετά την επίδειξη κι ο Κώστας απάντησε: «Μπράβο, μπράβο! Σηκωμένο το δεξί μάγουλο, το αριστερό λίγο πιο κάτω, το φρύδι το αριστερό να κάνει γωνία 90 μοιρών και λίγο τη μύτη».
Η Μακρυπούλια απόρησε: «Αυτό το έχεις δουλέψει στον καθρέπτη; Πιάνει;». Γεμάτος σιγουριά ο παίκτης της είπε: «Ε βέβαια, χρόνια το έχω δουλέψει. Κατά 99% πιάνει, μην βγουν παραέξω τα κόλπα μου».
