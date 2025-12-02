Ρου-Ζουκ: Γύπας παίκτης φλέρταρε τη Ζέτα Μακρυπούλια και εκείνη... λιποθύμησε (vid)

Μαθήματα φλερτ παρέδωσε παίκτης του Ρουκ-Ζουκ με μπόλικη αυτοπεποίθηση στη Ζέτα Μακρυπούλια και φαίνεται πως πέτυχε τον στόχο του. Εσείς τι λέτε;

Νέο ρεσιτάλ «γύπινγκ» στο Ρουκ-Ζουκ από διαγωνιζόμενο προς τη Ζέτα Μακρυπούλια, ο οποίος μάλιστα κατάφερε να κάνει την παρουσιάστρια να... λιποθυμήσει.

Αφού γνωρίστηκε με τον Κώστα, φοιτητή λογιστικής και χρηματοοικονομικής, η Ζέτα του έκανε μία ερώτηση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου: «Έχεις σαν χόμπι το φλερτ;» και κάπου εκεί ξεκίνησαν όλα.

Το φλερτ που... λιποθύμησε τη Ζέτα Μακρυπούλια: «Μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα»

Ακολουθεί ο διάλογος παίκτη και παρουσιάστριας:

Ζέτα : «Θα μου κάνεις; (ενν. να την φλερτάρει)»

: «Θα μου κάνεις; (ενν. να την φλερτάρει)» Κώστας : «Μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα Ζέτα»

: «Μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα Ζέτα» Ζέτα : «Μπορεί να πάθω τίποτα λες; Είμαι έτοιμη γι' αυτό»

: «Μπορεί να πάθω τίποτα λες; Είμαι έτοιμη γι' αυτό» Κώστας : «Μπορεί να λιποθυμήσεις! Είσαι έτοιμη ε;»

: «Μπορεί να λιποθυμήσεις! Είσαι έτοιμη ε;» Ζέτα: «Δεν με χαλάει, έτσι κάπως να ταραχτώ. Για ρίξε»

Ε, αυτό ήταν! Το «φονικό» βλέμμα που έκανε ο διαγωνιζόμενος, κατάφερε να «λιποθυμήσει» τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία πέφτοντας αναφώνησε: «Κράτα με Βασίλη λιποθυμώ, αυτό κάνεις δηλαδή;».

Και μαθήματα φλερτ στη Ζέτα: «Κατά 99% πιάνει»

«Άρα δουλεύεις αυτούς τους μύες;», τον ρώτησε η παρουσιάστρια δείχνοντας το πρόσωπο της, μετά την επίδειξη κι ο Κώστας απάντησε: «Μπράβο, μπράβο! Σηκωμένο το δεξί μάγουλο, το αριστερό λίγο πιο κάτω, το φρύδι το αριστερό να κάνει γωνία 90 μοιρών και λίγο τη μύτη».

Η Μακρυπούλια απόρησε: «Αυτό το έχεις δουλέψει στον καθρέπτη; Πιάνει;». Γεμάτος σιγουριά ο παίκτης της είπε: «Ε βέβαια, χρόνια το έχω δουλέψει. Κατά 99% πιάνει, μην βγουν παραέξω τα κόλπα μου».

