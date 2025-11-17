Η «γεωγραφική» σύγχυση της Βόρειας Αμερικής: Η πραγματική λίστα με τις 23 χώρες και τα 23 εξαρτώμενα εδάφη

Η Βόρεια Αμερική δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, αφού συνολικά αποτελείται από 23 κυρίαρχα κράτη και άλλα 23 εξαρτώμενα εδάφη.

Παρότι πολλοί θεωρούν ότι η Βόρεια Αμερική αποτελείται μόνο από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, η ήπειρος περιλαμβάνει 23 ανεξάρτητα κράτη με εντυπωσιακή πολιτισμική και γεωγραφική ποικιλομορφία. Αυτό συμβαίνει επειδή η Κεντρική Αμερική και η Καραϊβική λογίζονται ως υποπεριοχές της.

Τα 23 ανεξάρτητα κράτη της Βόρειας Αμερικής

Στην ήπειρο ανήκουν τα εξής κυρίαρχα κράτη:

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχάμες, Μπαρμπέιντος, Μπελίζ, Καναδάς, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Δομινίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Αϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, και ΗΠΑ.

23 εξαρτώμενα ή μη αυτόνομα εδάφη

Η Βόρεια Αμερική περιλαμβάνει επίσης 23 μη αυτοδιοικούμενα εδάφη, όπως:

Ανγκουίλα, Αρούμπα, Βερμούδες, Μπονέρ, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Κλιπερτον, Κουρασάο, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Μονσεράτ, Πουέρτο Ρίκο, Τερκς και Κέικος, Σεν Μπαρτελεμί, Άγιος Μαρτίνος, Σεν Πιερ και Μικελόν, καθώς και τα νησιά του συμπλέγματος Virgin Islands κ.ά.

Γιατί υπάρχει σύγχυση σχετικά με τις ηπείρους; Οι τεκτονικές πλάκες που τα κάνουν ακόμα χειρότερα

Δεν υπάρχει παγκόσμιος οργανισμός που να ορίζει επίσημα τι είναι «ήπειρος». Στις αγγλόφωνες χώρες διδάσκονται τα επτά κλασικά: Ασία, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ανταρκτική, Ευρώπη και Ωκεανία. Ωστόσο, υπάρχουν θεωρήσεις που ανεβάζουν τον αριθμό από τέσσερις έως και εννέα ηπείρους.

Ακόμη και γεωλογικά, τα όρια δεν είναι «καθαρά». Η βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα περιλαμβάνει όχι μόνο τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τμήμα του Μεξικού, αλλά και την Κούβα, τις Μπαχάμες, τη Γροιλανδία, ένα τμήμα της Σιβηρίας, περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας, καθώς και περιοχές της Ισλανδίας και των Αζορών.

