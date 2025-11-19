Οι Deep Purple για μία μεγάλη συναυλία στην Ελλάδα

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Αθήνα και ανακοινώνουν συναυλία στο Telekom Center Athens στις 13 Οκτωβρίου 2026, σε μια χρονιά γεμάτη κορυφαία ροκ ονόματα.

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που πλέον φιλοξενεί τα μεγαλύτερα events στη χώρα μας, ετοιμάζεται για ακόμη μια σπουδαία μουσική βραδιά. Οι Deep Purple ανακοίνωσαν επίσημα ότι θα ανέβουν στη σκηνή του Telekom Center Athens (O.A.K.A.) στις 13 Οκτωβρίου 2026.

Η ιστορική μπάντα επιστρέφει σε μια χρονιά που η Αθήνα θα γίνει παγκόσμιος ροκ προορισμός, με ήδη επιβεβαιωμένες εμφανίσεις από Metallica, The Cure, Limp Bizkit και άλλα μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι ανερχόμενοι Jayler από τη Μεγάλη Βρετανία, προσφέροντας ένα line-up που συνδυάζει το κλασικό ροκ με τη νέα γενιά του είδους.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

