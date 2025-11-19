The Simpsons: Σάλος με το νέο επεισόδιο της σειράς: «Σκοτώνεται» μετά από 35 χρόνια χαρακτήρας

Μία από τις μακροβιότερες δευτερεύουσες φιγούρες των Simpsons «έφυγε» οριστικά στο επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου «Sashes to Sashes».

Η Alice Glick, η ηλικιωμένη οργανοπαίχτρια της Εκκλησίας του Springfield, κατέρρευσε πάνω στο εκκλησιαστικό όργανο στη διάρκεια λειτουργίας, σοκάροντας το εκκλησίασμα και την οικογένεια Σίμπσον. Ο παραγωγός Tim Long επιβεβαίωσε πως η Glick δεν θα επιστρέψει στα επόμενα επεισόδια.

