Η Ντακότα Τζόνσον «απηύδησε» με τον Γιώργο Λάνθιμο: Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμμα Στόουν

Η Ντακότα Τζόνσον μάλλον ονειρεύεται κάποια μελλοντική συνεργασία με τον Έλληνα σκηνοθέτη.

Η αδυναμία ή «εμμονή» του Γιώργου Λάνθιμου στην Έμμα Στόουν έχει αρχίσει να προκαλεί αίσθηση στο Χόλιγουντ. Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνεργάζονται εδώ και χρόνια, με εκείνη να αποτελεί τη μούσα - και φυσικά την πρωταγωνίστρια - των ταινιών του. Το «Bugonia», που προβάλλεται αυτή την περίοδο στους κινηματογράφους, είναι η τέταρτη ταινία που γυρίζουν μαζί και ήδη έχει αποσπάσει θετικές εντυπώσεις από την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα.

Πρόσφατα, η Ντακότα Τζόνσον ανέλαβε τον ρόλο της συντονίστριας σε μια πολλά υποσχόμενη συζήτηση με τον Γιώργο Λάνθιμο, την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς. Η ηθοποιός μπορεί να μην έχει ξαναυπάρξει σε αυτή τη θέση, ωστόσο κατάφερε να βγάλει το project εις πέρας, μη χάνοντας το χιούμορ και τη θετική διάθεσή της. «Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», είπε αρχικά γελώντας.

Κοιτώντας τις σημειώσεις στο κινητό της, η Ντακότα Τζόνσον σχολίασε με νόημα πως η «Bugonia» αποτελεί την τέταρτη κοινή δουλειά του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν. Μάλιστα, καθώς αναρωτιόταν, αν ο Έλληνας σκηνοθέτης γνωρίζει την ύπαρξη κι άλλων ηθοποιών σε αυτόν τον πλανήτη, δε δίστασε να ρωτήσει ευθέως: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

