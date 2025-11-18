Ο Λάνθιμος υποψήφιος για το ευρωπαϊκό βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για τη «Βουγονία»

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής στις 17 Ιανουαρίου 2026 στο Βερολίνο

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο στο Βερολίνο οι υποψήφιοι καλλιτέχνες για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026 με τον Γιώργο Λάνθιμο να είναι υποψήφιος για την καλύτερη σκηνοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου αποκάλυψε τις υποψηφιότητες για εννέα ακόμη κατηγορίες των 38ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, σε μια εκδήλωση στο εμβληματικό Real Alcázar της Σεβίλλης, μετά το 22ο Σεβιλλιάνικο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής στις 17 Ιανουαρίου 2026 στο Βερολίνο.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr