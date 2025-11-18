Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό μέσα σε καζανάκι: Συγκλονισμένη η Ταϊλάνδη από τη διάσωση-θαύμα

Το μωρό ήταν μόλις λίγων ωρών και γλίτωσε από θαύμα χάρη στην παρατηρητικότητα της εργαζόμενης.

Μια καθαρίστρια σε κτίριο γραφείων της Μπανγκόκ έκανε μια σοκαριστική ανακάλυψη κατά τη διάρκεια της εργασίας της. Ενώ καθάριζε τον τρίτο όροφο του κτιρίου, άκουσε ένα κλάμα μωρού να αντηχεί μέσα από την τουαλέτα. Το ένστικτό της την οδήγησε κατευθείαν στο καζανάκι. Σήκωσε το καπάκι και η ψυχή της πάγωσε όταν αντίκρυσε ένα νεογέννητο κοριτσάκι, άτσαλα σφηνωμένο μέσα στο γεμάτο νερό δοχείο.

Το μωρό, γυμνό και μόλις λίγων ωρών, είχε τα χέρια του λευκά και ζαρωμένα από την υγρασία. Ήταν όμως ζωντανό. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο θαύμα.

Το σοκ της διάσωσης και τα πρώτα σημάδια ζωής

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο σχεδόν αμέσως και οι εικόνες που αντίκρισαν τους σημάδεψαν. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Sirindhorn, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν πως παρά τον κίνδυνο, δεν είχε τραυματιστεί. Ζύγιζε περίπου 2,7 κιλά και, όπως είπαν οι γιατροί, δεν είχε συμπληρώσει 24 ώρες ζωής.

Ο αστυνομικός Kritsada Saikhong δήλωσε πως η μητέρα δεν είχε αφήσει κανένα ίχνος στο κτίριο. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις κάμερες ασφαλείας, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος χρησιμοποίησε την τουαλέτα τις ώρες πριν βρεθεί το μωρό.

Κι όμως, έχει ξαναγίνει...

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην Ταϊλάνδη, όπου οι γονείς που εγκαταλείπουν παιδιά αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και τριών ετών. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τόσο απάνθρωπο. Μόλις λίγους μήνες πριν, στη Βραζιλία, ένα νεογέννητο σώθηκε την τελευταία στιγμή όταν έπεσε από σακούλα σκουπιδιών λίγο πριν καταλήξει στο απορριμματοφόρο. Εκεί, οι εργάτες ονόμασαν το κοριτσάκι «Vitória», δηλαδή «Νίκη». Στην Ταϊλάνδη, όλοι μιλούν ήδη για ένα ακόμη παιδί που κατάφερε να νικήσει τις -εναντίον του- πιθανότητες.