Έβαλε κάμερα στο πλυντήριο πιάτων: Το βίντεο που... εξέπληξε έγινε viral

Ένας YouTuber έβαλε κάμερα στο πλυντήριο πιάτων και το αποτέλεσμα εξέπληξε όσους το είδαν. Το καφέ νερό, οι θεωρίες και η viral συζήτηση που «άναψε».

Ένα απλό πείραμα με μια... κάμερα πλυντηρίου πιάτων ήταν αρκετό για να αναστατώσει το διαδίκτυο και να κάνει πολλούς χρήστες να ξανασκεφτούν αν θα πατήσουν ποτέ ξανά το κουμπί «start».

Ο δημιουργός του καναλιού povsadventures στο YouTube αποφάσισε να λύσει μια παλιά απορία: τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στον θορυβώδη μεταλλικό θάλαμο την ώρα που πλένονται τα πιάτα; Με μια μικρή κάμερα και έναν πρόσθετο φωτισμό, «έστησε» το πείραμα και κατέγραψε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Όπως εξήγησε στο βίντεο, «ήθελα, όπως και πολλοί άλλοι, να δω τι γίνεται εκεί μέσα. Έβαλα φως, στερέωσα την κάμερα, γέμισα το πλυντήριο και το άφησα να κάνει τη δουλειά του».

Οι πρώτες εικόνες έδειχναν αυτό που περίμενε κανείς: ισχυρούς πίδακες νερού από τον περιστρεφόμενο βραχίονα και τα πιάτα να καθαρίζονται σταδιακά. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή του κοινού ήταν το χρώμα του νερού.

Το υγρό εμφανιζόταν σε αποχρώσεις καφέ και κίτρινου, κάτι που πολλοί θεώρησαν περίεργο. Το βίντεο γρήγορα πυροδότησε έντονες συζητήσεις στα σχόλια, με αρκετούς να αναζητούν εξηγήσεις και άλλους να αστειεύονται για το «μυστήριο».

Κάποιοι απέδωσαν το χρώμα στο καθαριστικό που χρησιμοποιήθηκε, άλλοι σε πιθανό πρόβλημα της παροχής νερού, ενώ δεν έλειψαν και όσοι υποστήριξαν ότι το ίδιο το πλυντήριο μπορεί να είναι βρώμικο ή δυσλειτουργικό.

«Ο αδερφός σου πρέπει να το έχει συνδέσει σε βόθρο», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σημείωσε: «Τώρα καταλαβαίνω γιατί προτιμώ το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι».

«Χαίρομαι που δεν ήμουν ο μόνος που τρόμαξε με το καφέ νερό», πρόσθεσε κάποιος τρίτος, με έναν ακόμη να εκφράζει την απορία: «Μετά από αυτό το βίντεο, δεν είμαι σίγουρος αν τα πιάτα καθαρίζονται πραγματικά».

Ένας πρώην τεχνικός εγκατάστασης ηλεκτρικών συσκευών έγραψε μάλιστα ότι το να βλέπεις καφέ νερό να τρέχει στον πάτο πριν καν ξεκινήσει ο κύκλος «δεν είναι φυσιολογικό» και μπορεί να υποδηλώνει βλάβη ή ατελή αποστράγγιση.

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, υπενθύμισε σε πολλούς ότι πίσω από την άνεση της καθημερινότητας κρύβονται συχνά εικόνες που… ίσως προτιμούσαν να μην είχαν δει ποτέ.

