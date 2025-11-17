Ιταλία: «Φοβάμαι τη μαμά»: Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του
Το παιδί είχε εκφράσει επανειλημμένα τον φόβο του σε ειδικούς και κοινωνικές υπηρεσίες, όμως βρέθηκε νεκρό κατά τη διάρκεια ανεπιτήρητης επίσκεψης στη μητέρα του.
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η δολοφονία του 9χρονου Τζοβάνι Τράμε από τη μητέρα του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα της στη Μούτζια. Η 55χρονη Λουντμίλα Στάσουκ φέρεται να σκότωσε το παιδί, κόβοντάς του τον λαιμό με μεγάλο μαχαίρι κουζίνας.
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, ο μικρός είχε εκφράσει επανειλημμένα τον φόβο του για τη μητέρα του, δηλώνοντας σε ειδικούς ψυχικής υγείας ότι αισθανόταν «φοβισμένος» όταν έμενε μόνος μαζί της.
