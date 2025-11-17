Η Ουκρανία «παρήγγειλε» 100 μαχητικά Rafale από τη Γαλλία: «Μια μεγάλη μέρα», λέει ο Μακρόν

Η Γαλλία έχει ήδη παραδώσει στο Κίεβο καταδιωκτικά Mirage, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε καν τεθεί η προοπτική των Rafale, που αποτελούν το κόσμημα της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.

Η Ουκρανία θέλει να αγοράσει έως και 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία, σύμφωνα με την ουκρανική πρεσβεία και το γραφείο του Γάλλου προέδρου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν τη Δευτέρα το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς γαλλικού αμυντικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών Rafale, σύμφωνα με το γραφείο του Μακρόν.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών έχουν ως στόχο την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, καθώς η χώρα εισέρχεται σε έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα.

