Ανακοινώθηκε το MMO της Sony στον κόσμο των Horizon videogames (vids)

Το Horizon videogame γίνεται MMO και έρχεται τα επόμενα χρόνια

Το Horizon Steel Frontiers είναι ένα νέο MMORPG που αναπτύσσεται από την NCSoft σε συνεργασία με τη Sony και τη Guerrilla Games, βασισμένο στο σύμπαν της σειράς Horizon. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο ειδικά για κινητά (iOS και Android) και PC μέσω της πλατφόρμας PURPLE της NCSoft, με έμφαση στο πολυπαίκτικο περιεχόμενο και τη συνεργασία σε έναν ανοιχτό κόσμο όπου οι παίκτες αντιμετωπίζουν μεγάλες μηχανικές απειλές.

Παρά το γεγονός ότι είναι παιχνίδι με άδεια Horizon και με τη συμμετοχή της Guerrilla Games, δεν πρόκειται για έργο που αναπτύσσεται εσωτερικά από τη Guerrilla, αλλά από την NCSoft. Επίσης, το Horizon Steel Frontiers δεν θα κυκλοφορήσει προς το παρόν στο PS5, παρά την επιθυμία της NCSoft να το κάνει, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στη Sony και βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση. Η κυκλοφορία του αναμένεται στα τέλη του 2026 ή αρχές του 2027 για κινητά και PC. Το παιχνίδι προσφέρει συνεργατικό gameplay με τακτικές μάχες, όπου οι παίκτες στοχεύουν αδύναμα σημεία των μηχανών, τοποθετούν παγίδες και συλλέγουν πόρους. Υπάρχουν τέσσερις φυλές (Nora, Teak, Utaru, Oseram), ενώ ο κόσμος του παιχνιδιού είναι εμπνευσμένος από τη Νέα Μεξικό και την Αριζόνα, με έντονη επιβίωση και αλληλεπίδραση με μηχανικά πλάσματα.