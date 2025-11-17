H Apple σχεδιάζει να αλλάξει το πλάνο ανακοινώσεων των επόμενων iPhone

Τα iPhone δεν θα κυκλοφορούν πλέον όλα μαζί τον Σεπτέμβριο.

Η Apple σχεδιάζει να αλλάξει ριζικά τη στρατηγική παρουσίασης των iPhone από το 2026, υιοθετώντας ένα νέο σύστημα με δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις κυκλοφορίας κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές του Bloomberg, η εταιρεία θα λανσάρει τα premium μοντέλα, δηλαδή τα iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone Fold, το φθινόπωρο, ενώ τα βασικά μοντέλα όπως το iPhone 18, το iPhone Air και το iPhone 18e θα παρουσιαστούν την άνοιξη.

Αυτή η αλλαγή θα φέρει πιο σταθερά έσοδα στην Apple όλο το χρόνο και θα μειώσει τις πιέσεις στο προσωπικό και στις αλυσίδες παραγωγής, ενώ παράλληλα θα αποφευχθεί το φαινόμενο των εσωτερικών ανταγωνιστικών συσκευών που "κανιβαλίζουν" η μία την άλλη σε επίπεδο marketing.

Η νέα προσέγγιση της Apple αναμένεται να οδηγήσει και τους μεγάλους ανταγωνιστές Android προς αντίστοιχες προσαρμογές στα χρονοδιαγράμματα λανσαρίσματος των συσκευών τους, ενισχύοντας τη τάση για διαχωρισμό ανάμεσα σε premium και value μοντέλα.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατασκευαστές Android λογικά θα προτιμούν να παρουσιάζουν τα κορυφαία flagship μοντέλα τους λίγο πριν τις γιορτές, στον απόηχο των παρουσιάσεων της Apple, ενώ τα οικονομικά και μεσαίας κατηγορίας smartphones θα μετατοπιστούν σε κυκλοφορίες την άνοιξη.

Η Samsung ενδέχεται να ενοποιήσει την παρουσίαση των μοντέλων Galaxy S Ultra και Galaxy Z Fold το φθινόπωρο, ενώ οι βασικές σειρές Galaxy S και FE πιθανώς να λανσαριστούν την άνοιξη, δημιουργώντας σαφή διαχωρισμό στις κατηγορίες της εταιρείας. Αντίστοιχα, για τη Google το πλάνο προβλέπει αποκλειστική παρουσίαση των Pixel Pro και Pixel Fold τον Οκτώβριο, με τα βασικά Pixel και τα Pixel A να αποτελούν την άνοιξη το αντίβαρο απέναντι στη "βασική" γκάμα iPhone.