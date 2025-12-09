Οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να δίνουν λιγότερα δεδομένα σε Facebook και Instagram

Η Meta αλλάζει τα δεδομένα για Facebook και Instagram στην Ευρώπη

Η Meta θα επιτρέψει σύντομα στους χρήστες Facebook και Instagram στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλέξουν να μοιράζονται λιγότερα δεδομένα και να βλέπουν λιγότερο εξατομικευμένες διαφημίσεις, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αλλαγή να ξεκινά τον Ιανουάριο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που προσφέρεται τέτοια επιλογή στα δίκτυα της Meta, επιτρέποντας στους χρήστες να διαλέξουν μεταξύ πλήρους κοινής χρήσης δεδομένων για πλήρως εξατομικευμένες διαφημίσεις ή περιορισμένης κοινής χρήσης για πιο γενικές διαφημίσεις, κάτι που ενισχύει την προστασία ιδιωτικότητας βάσει κανονισμών της ΕΕ.

Η κίνηση έρχεται μετά από πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Meta για τα συνδρομητικά της προγράμματα χωρίς διαφημίσεις στην ΕΕ, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως «συναίνεση ή πληρωμή», με την εταιρεία να τα ξεκινά το 2023 και να μειώνει αργότερα τις τιμές τους λόγω κριτικής που δέχτηκε, παρά και το γεγονός ότι δεν γνώρισαν μεγάλη απήχηση στους χρήστες.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι αναγνωρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, τονίζοντας ότι οι εξατομικευμένες διαφημίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ευρώπης, καθώς πέρυσι συνδέθηκαν με δραστηριότητα 213 δισ. ευρώ και στήριξαν 1,44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή ανταποκρίνεται στις πιέσεις για συμμόρφωση με τον GDPR και παρόμοιους κανονισμούς, προσφέροντας πραγματική εναλλακτική στις μοντέλα «pay or consent» και ενισχύοντας την αυτονομία των χρηστών σε πλατφόρμες με δισεκατομμύρια ενεργούς λογαριασμούς.