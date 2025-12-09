Ανακοινώθηκε το επίσημο VR videogame για την τηλεοπτική σειρά The Boys (vid)

Το The Boys: Trigger Warning έρχεται σε PSVR2 και Meta Quest

Η Sony Pictures Virtual Reality και η βραζιλιάνικη developer ARVORE ανακοίνωσαν το The Boys: Trigger Warning, ένα stealth-action virtual reality παιχνίδι βασισμένο στη βραβευμένη με Emmy σειρά The Boys, που θα κυκλοφορήσει το 2026 για το PlayStation VR2.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν ρόλο πρωτότυπου χαρακτήρα που κατά λάθος αποκαλύπτει ένα φρικτό μυστικό του Vought, μετατρέποντας μια οικογενειακή έξοδο σε σφαγή, αναγκάζεται να γίνει Supe και ενώνεται με τους The Boys για εκδίκηση.

Το παιχνίδι συνδυάζει stealth, μάχες, telekinesis και το «σκοτεινό» χιούμορ του franchise σε immersive αφήγηση με περιβαλλοντική αφήγηση και κοινωνική κριτική. Η ανάπτυξη του game έγινε σε συνεργασία με σεναριογράφους και ηθοποιούς της τηλεοπτικής σειράς όπως οι Laz Alonso και Jensen Ackles, προσφέροντας έτσι μια δόση αυθεντικότητας.