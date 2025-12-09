Πιο σύντομα απ’ ότι θα φανταζόμασταν θα κυκλοφορήσει το Xiaomi 17 Ultra

Καταφθάνει νωρίτερα το Xiaomi 17 Ultra

Η Xiaomi ετοιμάζεται να λανσάρει το Xiaomi 17 Ultra νωρίτερα από τον προκάτοχό του, που ανακοινώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, με φήμη από γνωστό leaker στο Weibo να αποκαλύπτει ότι οι “τυφλές” κρατήσεις θα ξεκινήσουν στις 15 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου, οδηγώντας σε επίσημη παρουσίαση στις 26 Δεκεμβρίου.

Το smartphone, που αναμένεται ως το απόλυτο camera-flagship της εταιρείας, θα διατηρήσει την ίδια τιμή με το προηγούμενο μοντέλο στην Κίνα, ενώ θα τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, με πρόσφατη διαρροή φωτογραφίας να δείχνει prototype σε θήκη που αναδεικνύει το τεράστιο camera island στο πίσω μέρος.

Η παγκόσμια κυκλοφορία παραμένει άγνωστη, καθώς παλαιότερα τα Ultra παρουσιάζονταν λίγες μέρες πριν το MWC στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ειδικής εκδήλωσης νωρίτερα, ενώ η Xiaomi υπόσχεται ενημερώσεις μόλις υπάρξουν εξελίξεις.