«Η Πτώση του Ίκαρου»: Δεν έχετε ξαναδεί ποτέ τέτοια αστροφωτογραφική εικόνα (vid)

Μια συνεργασία ανάμεσα σε έναν κορυφαίο αστροφωτογράφο και έναν επαγγελματία skydiver δημιούργησε μια εικόνα που όμοια της δεν έχουμε ξαναδεί.

Οι αστροφωτογραφίες γίνονται ολοένα και πιο εντυπωσιακές, χάρη σε βραβεία όπως το Astronomy Photographer of the Year και τη συνεχή εξέλιξη της τεχνικής και της δημιουργικότητας.

Μια συνεργασία μεταξύ του αστροφωτογράφου Άντριου ΜακΚάρθι και του skydiver Γκάμπριελ C. Μπράουν παρήγαγε μια εικόνα που δεν έχει προηγούμενο. Με τον τίτλο «The Fall of Icarus» (Η Πτώση του Ίκαρου), η φωτογραφία δείχνει τον Μπράουν να πέφτει μπροστά από μια εντυπωσιακή εικόνα του Ήλιου σε φως υδρογόνου-άλφα, ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος που αποτυπώνει την ταραχώδη στοιβάδα υδρογόνου πάνω από τη φωτεινή ηλιακή επιφάνεια.

Η τέλεια σιλουέτα μπροστά στις ηλιακές κηλίδες

Η σιλουέτα του skydiver ξεχωρίζει καθαρά πάνω στο «βραστό» ηλιακό τοπίο. Η καθοδική του πορεία καδράρεται με ακρίβεια ανάμεσα σε ηλιακές κηλίδες, ενεργές περιοχές της ηλιακής επιφάνειας που είναι ελαφρώς πιο δροσερές από το υπόλοιπο περιβάλλον. Δεν πρόκειται απλώς για μια όμορφη εικόνα, είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης.

«Γνωριστήκαμε με τον Γκέιμπ σε ένα skydive πριν από μερικούς μήνες, και μετά μιλούσαμε για το πώς θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε το skydiving με την αστροφωτογραφία. Η ιδέα εξελίχθηκε σιγά-σιγά: να ανέβει με paramotor σε ύψος και να πηδήξει ενώ εγώ θα έπαιρνα το πλάνο», δήλωσε ο ΜακΚάρθι στο IFLScience.

Ένα τεχνικά δαιδαλώδες εγχείρημα

Παρότι ο ΜακΚάρθι το περιγράφει απλά, μόνο εύκολο δεν ήταν. Η σύνθεση είχε σχεδιαστεί λεπτομερώς, με τον ΜακΚάρθι, τον Μπράουν και τον πιλότο του paramotor να επικοινωνούν συνεχώς, ώστε η ευθυγράμμιση να είναι τέλεια.

«Ήταν πολύ δύσκολο! Έστησα πολλές κάμερες και ήμουν σε τριμερή κλήση με τον πιλότο και τον Γκέιμπ. Ο πιλότος παρατηρούσε τη σκιά του καθώς ανέβαινε και όταν έβλεπε ότι θα ευθυγραμμιστεί με το σημείο που είχα στήσει εγώ, μείωνε ταχύτητα και γλιστρούσε μπροστά από τον Ήλιο, ενώ εγώ έδινα οδηγίες για το πώς να στρίψει όταν έβλεπα τη σιλουέτα. Χρειάστηκαν έξι προσπάθειες μέχρι να ευθυγραμμιστεί ο skydiver με τις ηλιακές κηλίδες και τότε έδωσα το πρόσταγμα για το άλμα», εξήγησε.

Ο Μπράουν ανέφερε στην ανάρτησή του στο Instagram ότι στις πέντε πρώτες προσπάθειες υπήρξαν διάφορες βλάβες και τεχνικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν εγκατέλειψαν. Και ευτυχώς, το αποτέλεσμα είναι ένα έργο πραγματικά συγκλονιστικής ομορφιάς.

