Βόρειο Σέλας: Η τελευταία σου ευκαιρία να το δεις

Το Βόρειο Σέλας θα είναι ορατό στο αποκορύφωμά του έως το 2026. Δες ποιοι προορισμοί προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία πριν χαθεί μέχρι το 2035.

Αν έχεις ονειρευτεί να δεις τον ουρανό στο Βόρειο Σέλας μάλλον πρέπει να βιαστείς γιατί αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του, και οι επόμενοι μήνες θεωρούνται η τελευταία ιδανική περίοδος της δεκαετίας για να το ζήσεις από κοντά.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η δραστηριότητα του φαινομένου θα φτάσει στο αποκορύφωμά της το 2025–2026. Μετά από αυτό, το Σέλας θα αρχίσει να εξασθενεί και δεν θα επιστρέψει με την ίδια ένταση πριν το 2035.

Τι είναι το Solar Maximum και γιατί μας αφορά;

Το Βόρειο Σέλας σχετίζεται άμεσα με την ηλιακή δραστηριότητα. Ο Ήλιος διανύει αυτή τη στιγμή τη φάση που ονομάζεται Solar Maximum, κατά την οποία η μαγνητική του δραστηριότητα κορυφώνεται. Αυτό σημαίνει:

Περισσότερα φορτισμένα σωματίδια φτάνουν στη Γη

Περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης Aurora

Πιο έντονες και εντυπωσιακές εκδηλώσεις φωτός

Το φαινόμενο θα παραμείνει σε κορυφαία επίπεδα μέχρι τον Μάρτιο του 2026. Μετά από εκεί, αρχίζει η καθοδική πορεία. Γι’ αυτό, το 2025 είναι η ιδανική χρονιά για να προγραμματίσεις το ταξίδι σου.

Ποιοι είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να δεις το Βόρειο Σέλας;

Νορβηγία

Η Νορβηγία αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους κυνηγούς του Βόρειου Σέλαος. Η πόλη Tromsø, στα βόρεια της χώρας, θεωρείται ιδανική βάση για όσους θέλουν να απολαύσουν το φαινόμενο με οργανωμένες εξορμήσεις και σχετική ευκολία πρόσβασης. Τα Lofoten Islands, με την απίστευτη φυσική ομορφιά τους, προσφέρουν σκηνικά που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ ποστάλ, με το Σέλας να τα "αγκαλιάζει" από ψηλά.

Ισλανδία

Η Ισλανδία είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς για την παρακολούθηση του Βόρειου Σέλαος, χάρη στα εξωπραγματικά της τοπία και την έντονη ηλιακή δραστηριότητα που παρατηρείται εκεί. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή σημεία θέασης συγκαταλέγονται το Εθνικό Πάρκο Þingvellir, η Λιμνοθάλασσα των Παγετώνων Jökulsárlón και η απομακρυσμένη αλλά μαγευτική περιοχή των Westfjords.

Φινλανδική Λαπωνία

Η Λαπωνία στη Φινλανδία δεν προσφέρει μόνο μοναδικές συνθήκες για να δει κανείς το Βόρειο Σέλας, αλλά και μια σειρά από ξεχωριστές εμπειρίες. Από γυάλινα ιγκλού που σου επιτρέπουν να παρακολουθείς το φαινόμενο από την άνεση του κρεβατιού σου, μέχρι δραστηριότητες όπως βόλτες με τάρανδους, οδήγηση snowmobile ή σκι σε μαγευτικά τοπία.

Σουηδία

Στη Σουηδία, το Abisko National Park ξεχωρίζει ως μία από τις καλύτερες τοποθεσίες. Το μικροκλίμα της περιοχής προσφέρει εξαιρετικά καθαρούς ουρανούς, γεγονός που την καθιστά αγαπημένο σημείο για φωτογράφους και φυσιολάτρες. Η περίοδος από Νοέμβριο έως Μάρτιο θεωρείται η ιδανικότερη για την παρατήρηση του φαινομένου.

Καναδάς και Αλάσκα

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Fairbanks στην Αλάσκα είναι ίσως το πιο αξιόπιστο σημείο για θέαση του Βόρειου Σέλαος, με πάνω από 80% πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου τις καθαρές νύχτες. Παράλληλα, οι Northwest Territories του Καναδά καταγράφουν μέχρι και 240 νύχτες aurora τον χρόνο, προσφέροντας απεριόριστες ευκαιρίες για παρακολούθηση και φωτογράφιση.

Αν δεν το κάνεις τώρα… θα περιμένεις ως το 2035

Το Βόρειο Σέλας είναι κάτι παραπάνω από ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι μια εμπειρία που συνδυάζει επιστήμη, φύση. Αν έχεις τη δυνατότητα, το 2025 είναι η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για να το κυνηγήσεις.

Μετά από αυτό, η ευκαιρία χάνεται – κυριολεκτικά – για χρόνια.

