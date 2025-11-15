Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα των αυξήσεων στα προϊόντα από την Κίνα - Ο τζίρος τους μόνο στην Ελλάδα ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η επιβολή δασμών στα δέματα που προέρχονται από την Κίνα αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο του ελληνικού εμπορίου, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο μόνο στην Ελλάδα ξεπερνά σε τζίρο τα 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι νέες αυτές χρεώσεις θα αυξήσουν το κόστος των προϊόντων, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να γίνουν λιγότερο προσιτά για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με υπολογισμούς περισσότερα από 80.000 μικροδέματα από την Κίνα εισάγονται καθημερινά στην Ελλάδα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr