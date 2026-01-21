Nome: Μία μικροσκοπική πόλη χρυσοθήρων στην Αλάσκα, κλειδί για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του Τραμπ

Το Νome, με πληθυσμό 3.700 κατοίκων θα φιλοξενήσει το μοναδικό λιμάνι βαθέων υδάτων της Αρκτικής στη χώρα.

Η Τζόι Μπέικερ είναι διευθύντρια του λιμανιού της Νome και, ως εκ τούτου, η τοπική επιβλέπουσα ενός σχεδίου ύψους 548 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση του λιμανιού, σε μια από τις πιο απομακρυσμένες πόλεις της Αμερικής στη Βερίγγειο Θάλασσα.

Η Νοme είναι μια ήσυχη, παγωμένη παραμεθόρια πόλη, γνωστή κυρίως για τον αγώνα ελκήθρου Iditarod, και προσβάσιμη μόνο αεροπορικώς, εκτός από μερικούς καλοκαιρινούς μήνες, όταν oι πάγοι λιώνουν αρκετά ώστε να επιτρέπουν τη διέλευση πλοίων.

Σύντομα, ωστόσο, η υπάρχουσα αποβάθρα του Νome θα μετατραπεί στο πρώτο λιμάνι βαθέων υδάτων της χώρας στην Αρκτική, ένας κρίσιμος κόμβος στις φιλοδοξίες του προέδρου Τραμπ να καταστήσει τις ΗΠΑ κυρίαρχες στο μακρινό βορρά και να ανταγωνιστεί άλλες παγκόσμιες δυνάμεις για ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους και ναυτιλιακούς διαδρόμους.

