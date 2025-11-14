Η επίμαχη σκηνή με το φιλί εκτός σεναρίου που «σήκωσε» δικαστική διαμάχη

Επιμέλεια: Newsroom
Η επίμαχη σκηνή με το φιλί εκτός σεναρίου που «σήκωσε» δικαστική διαμάχη

Μια διαγραμμένη σκηνή που κατατέθηκε ως νέο στοιχείο στη δικαστική διαμάχη των δύο σταρ, δείχνει ένα φιλί εκτός σεναρίου, περιπλέκοντας την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης

Η νομική διαμάχη γύρω από την ταινία «It Ends With Us» συνεχίζεται, με τον Τζάστιν Μπαλντόνι να καταθέτει νέα στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν ότι η Μπλέικ Λάιβλι ήταν αυτή που αυτοσχεδίαζε ερωτικές σκηνές.

Σε ένα έγγραφο που κατατέθηκε από την εταιρεία Wayfarer στις 13 Νοεμβρίου, συμπεριλήφθηκε ένα σύντομο κλιπ στο οποίο η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι — συμπρωταγωνιστές στην ταινία — μοιράζονται ένα ελαφρύ φιλί καθώς περνούν ο ένας δίπλα στον άλλο σε έναν διάδρομο νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το People, οι δικηγόροι του Μπαλντόνι ισχυρίστηκαν στα έγγραφα ότι η 38χρονη σταρ του "Gossip Girl" «πρόσθεσε [τη σκηνή] στο σενάριο, στην οποία ο χαρακτήρας της φιλούσε τον χαρακτήρα του Μπαλντόνι σε κάθε λήψη, παρόλο που δεν υπήρχε φιλί στο σενάριο».

