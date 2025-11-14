Η Sony εμπλουτίζει την γκάμα των επιλογών των παικτών PS5 Fortnite Bundle (vid)

To PS5 Fortnite Bundle είναι εδώ για να προσφέρει παραπάνω.

Η Sony στοχεύει σε ισχυρές πωλήσεις για τις γιορτές με την κυκλοφορία ενός νέου πακέτου PS5 Fortnite, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά in-game αντικείμενα για το δημοφιλές παιχνίδι.

Το πακέτο, που θα ξεκινά να πωλείται από τις 20 Νοεμβρίου 2025, περιλαμβάνει μια slim έκδοση της κονσόλας PS5 με δίσκο χωρητικότητας 1TB, μαζί με μια σειρά από μοναδικά cosmetics για το παιχνίδι, όπως η στολή Florin με LEGO style, το Blossom Backpack, το Floral Finisher Pickaxe, ο Blue Blossoms Wrap, η κιθάρα Petal's Edge, το μικρόφωνο Blue Bloom, τα παπούτσια Petal Steppers και 1.000 V-Bucks.

Αυτά τα αντικείμενα, εκτός από τα V-Bucks, θα είναι αποκλειστικά για PlayStation μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2026, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία για τους fans του Fortnite και ενισχύοντας την ελκυστικότητα της κονσόλας εν όψει του εορταστικού κύματος αγορών.

Η Sony εκμεταλλεύεται την επιτυχία της κονσόλας συνολικά, για να προσελκύσει ακόμα περισσότερους καταναλωτές μέσα στην περίοδο των γιορτών.

