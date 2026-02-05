Καλά τα νέα για το GTA 6: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την κυκλοφορία του

Η Take-Two Interactive έδωσε στη δημοσιότητα τα οικονομικά της αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου και όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον στράφηκε ξανά στο πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI της Rockstar Games.

Η μητρική εταιρία της Rockstar επιβεβαίωσε εκ νέου ότι το GTA 6 δεν αντιμετωπίζει νέα καθυστέρηση και παραμένει προγραμματισμένο για κυκλοφορία στις 19 Νοεμβρίου σε PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Ο CEO της Take-Two, Strauss Zelnick, μιλώντας στο IGN, άφησε να εννοηθεί ότι οι φίλοι της σειράς θα έχουν σύντομα πολλά να περιμένουν.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η επίσημη προωθητική καμπάνια του Grand Theft Auto VI θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι και θα κορυφωθεί όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία διάθεσης του παιχνιδιού. Όπως τόνισε, όταν μια εταιρία μπαίνει στη φάση της έντονης προβολής, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει απόλυτη σιγουριά για το προϊόν.

Ο Zelnick επανέλαβε πως ο Νοέμβριος παραμένει «κλειδωμένος» για το GTA 6, ενισχύοντας την αισιοδοξία γύρω από την κυκλοφορία του τίτλου. Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά για έκδοση σε άλλες πλατφόρμες ή για πιθανή μεταφορά στο Nintendo Switch 2.

Το Grand Theft Auto VI αναμένεται στις 19 Νοεμβρίου για PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Αν υπάρξουν εξελίξεις για επιπλέον εκδόσεις, αυτές θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.