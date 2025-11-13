Το ρετιρέ της Αλίκης στο Κολωνάκι ξανά στο σφυρί: Η τιμή κόβει την ανάσα

Ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της Αθήνας, το ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επιστρέφει στην αγορά με τιμή που κόβει την ανάσα.

Το ιστορικό διαμέρισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, στο Κολωνάκι, βγαίνει ξανά προς πώληση, φέρνοντας στο προσκήνιο μνήμες από την πιο λαμπερή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Το ακίνητο, που είχε περάσει στα χέρια Αμερικανίδας ιδιοκτήτριας η οποία πλέον έχει φύγει από τη ζωή, πρόκειται να αλλάξει σελίδα σύμφωνα με τη διαθήκη της, η οποία ορίζει ότι τα έσοδα θα μοιραστούν στους έξι κληρονόμους της.

