Αποκαλυπτικό βίντεο του MEGA με αστυνομικούς στα Βορίζια: «Του φευγάτου η μάνα...», σχολίασε ο Ευαγγελάτος

Βίντεο από τα Βορίζια που προβλήθηκε στο LIVE NEWS του MEGA δείχνει αστυνομικούς λίγα λεπτά μετά το φονικό. Ο Νίκος Ευαγγελάτος σχολίασε τα πλάνα με τη φράση «Του φευγάτου η μάνα...», προκαλώντας συζήτηση.

Αποκαλυπτικά πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή LIVE NEWS του MEGA, με τον Νίκο Ευαγγελάτο, δείχνουν αστυνομικούς στα Βορίζια λίγο μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε την Κρήτη.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατοικίας, καταγράφονται πέντε άνδρες -μεταξύ τους και δύο αστυνομικοί- να βρίσκονται σε κοντινό σημείο από τον τόπο της τραγωδίας, περίπου 15 λεπτά μετά τα γεγονότα.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής σχολίασε το υλικό, θέτοντας ερωτήματα για την αντίδραση των αστυνομικών εκείνες τις κρίσιμες στιγμές:

«Έχουν περάσει 15 λεπτά από τις δύο δολοφονίες και, έναν δρόμο πιο κάτω, βλέπουμε τους άνδρες που βρίσκονται στο βίντεο. Το ερώτημα είναι: πού ήταν την ώρα του φονικού και γιατί δεν έχουν κινηθεί προς το σημείο; Οι αστυνομικοί δεν είναι εκεί όπου έγινε το φονικό, δεν έχουν πάει να συλλάβουν τους δράστες, δεν έχουν πάει να εκτελέσουν την αποστολή τους, αλλά παραμένουν στο σημείο. Τι περιμένουν;»

Η συζήτηση στην εκπομπή επικεντρώθηκε στην καθυστέρηση της αστυνομικής ανταπόκρισης και στα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

