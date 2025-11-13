«Αν δεν βρέξει, θα πρέπει να εκκενώσουμε την Τεχεράνη»

Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών. Ο πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιεί ότι, αν δεν βρέξει σύντομα, η πόλη των 10 εκατομμυρίων κατοίκων ίσως χρειαστεί να εκκενωθεί λόγω έλλειψης νερού!

Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές ξηρασίες των τελευταίων δεκαετιών, προκαλώντας ανησυχία για την επάρκεια των υδάτινων αποθεμάτων και τη βιωσιμότητα στην πόλη των δέκα εκατομμυρίων κατοίκων. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιεί πλέον ανοιχτά ότι η εκκένωση της πρωτεύουσας ίσως καταστεί αναγκαία, εάν δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Αν δεν βρέξει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε δελτίο νερού. Αν η κατάσταση παραμείνει ίδια, θα βρεθούμε μπροστά στο αδιανόητο: την εκκένωση της Τεχεράνης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, περιγράφοντας την κατάσταση ως «εξαιρετικά κρίσιμη».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε 15 από τις 31 επαρχίες της χώρας δεν έχει πέσει ούτε σταγόνα βροχής από τον περασμένο Οκτώβριο. Οι δεξαμενές των φραγμάτων που τροφοδοτούν την Τεχεράνη βρίσκονται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 60 ετών - ορισμένες μάλιστα δεν ξεπερνούν το 9% της χωρητικότητάς τους.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την έκτη συνεχόμενη περίοδο ξηρασίας για το Ιράν, με το φαινόμενο να επιδεινώνεται μετά από ένα εξαιρετικά θερμό και άνυδρο καλοκαίρι. Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν δραματική πτώση στη στάθμη των υδάτων, ενώ ο επικεφαλής της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Τεχεράνης, Μοχσέν Αρντεκάνι, κάνει λόγο για «κατάσταση κρίσιμη και υψηλού κινδύνου».

Παράγοντες πίσω από την κρίση

Ειδικοί αποδίδουν την κατάσταση όχι μόνο στη μείωση των βροχοπτώσεων, αλλά και σε ανθρωπογενείς πρακτικές που επιβάρυναν τα αποθέματα νερού: υπερβολική κατασκευή φραγμάτων, διάνοιξη παράνομων πηγαδιών και χαμηλή αποδοτικότητα στη γεωργία. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επισημαίνει τις λανθασμένες πολιτικές προηγούμενων ετών, την κλιματική αλλαγή και την υπερκατανάλωση ως βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στη σημερινή κρίση.

Ήδη έχουν ξεκινήσει περιορισμοί στην κατανάλωση νερού. Αν και οι αρχές αποφεύγουν να μιλήσουν επισήμως για δελτίο, η πίεση στο δίκτυο μειώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι επτά στους δέκα κατοίκους της πρωτεύουσας υπερβαίνουν την προβλεπόμενη ημερήσια κατανάλωση των 130 λίτρων.

Η Τεχεράνη, μια μεγαλούπολη χτισμένη στην καρδιά μιας άνυδρης πεδιάδας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα σενάριο που μέχρι πρότινος φάνταζε αδιανόητο: να αδειάσει από τους κατοίκους της, εάν ο ουρανός δεν «ανοίξει» σύντομα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ