Τι έδειχνε το απαγορευμένο επεισόδιο της σειράς «Παντρεμένοι με Παιδιά»

Όχι, δεν ήταν αυτό που εμφανίστηκε η Πάμελα Άντερσον στο όνειρο του Άλ Μπάντι.

To «Παντρεμένοι με Παιδιά» είναι μια τηλεοπτική κωμωδία που προβλήθηκε για πρώτη φορά στην αμερικάνικη τηλεόραση το 1987, διήρκεσε 11 σεζόν και ως το 1998 κατάφερε να μετατρέψει τους στερεοτυπικά αμερικάνικους χαρακτήρες του σε μια παν-αμερικάνικη (και παγκόσμια, θα τολμήσουμε να πούμε) λατρεία.

Ο Αλ Μπάντι που δουλεύει σαν τον σκλάβο και όταν γυρίζει σπίτι θέλει μια χαζομάρα στην τιβί και μια μπύρα και την ησυχία του, η Πέγκι που αράζει στο σπίτι και τα παιδιά που είναι στην κοσμάρα τους είναι χαρακτήρες μιας σειράς που ήδη βρίσκεται στο μουσείο με τα καλύτερα χιτς της αμερικάνικης τηλεόρασης.

