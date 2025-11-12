Δεν πήγε καλά αυτό: Γυναίκα προσπάθησε να ληστέψει κατάστημα αλλά κόλλησε στην... καμινάδα (vid)

Αστυνομικοί στο Ιλινόις βρήκαν μια 26χρονη γυναίκα σφηνωμένη στην καμινάδα ανθοπωλείου έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα διάρρηξης.

Η Κέιλι Γκότσε, 26 ετών, συνελήφθη στο Τζενέσιο του Ιλινόις αφού εγκλωβίστηκε μέσα στην καμινάδα ενός ανθοπωλείου στις 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η γυναίκα πέρασε ώρες περιπλανώμενη στις στέγες της μικρής πόλης, προσπαθώντας να εντοπίσει πιθανά «σημεία πρόσβασης» στα κτίρια, από φρεάτια μέχρι τοίχους και καμινάδες.

Κάποια στιγμή αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της κατεβαίνοντας μέσα από την καμινάδα ενός ανθοπωλείου. Μόνο που η «έμπνευση» αυτή αποδείχθηκε καταστροφική: κόλλησε στα μισά και έμεινε εκεί για ώρες, ανήμπορη να κινηθεί.

Η διάσωση και η σύλληψη

Οι ιδιοκτήτες του ανθοπωλείου άκουσαν ύποπτους θορύβους και ειδοποίησαν την αστυνομία, που εντόπισε τη γυναίκα εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του κτιρίου. Πυροσβέστες χρειάστηκαν περισσότερες από δύο ώρες για να την απεγκλωβίσουν, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία.

Η Γκότσε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της διάρρηξης και παράνομης εισόδου.

Η τοπική αστυνομία σχολίασε με χιούμορ πως «αν ήθελε λουλούδια, υπήρχαν ευκολότεροι τρόποι να τα αποκτήσει».

