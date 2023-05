Εξοργισμένος σύζυγος ανέβηκε στη σκηνή σε καλλιστεία ΛΟΑΤΚΙ+ και έσπασε το στέμμα (vid)  

Ανέβηκε ανεξέλεγκτος στη σκηνή, άρπαξε το στέμμα και το χτύπησε με μανία στο έδαφος.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από καλλιστεία ΛΟΑΤΚΙ στη Βραζιλία. Σε αυτό αποτυπώνεται η απίστευτη αντίδραση του συζύγου διαγωνιζομένης ο οποίος μόλις συνειδητοποίησε ότι η αγαπημένη του δεν κέρδισε το στέμμα έχασε πλήρως την ψυχραιμία του. Ανέβηκε ανεξέλεγκτος στη σκηνή, άρπαξε το στέμμα και το χτύπησε με μανία στο έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, η Νάταλι Μπέκερ και η Εμανουέλι Μπελίνι είχαν φτάσει στον μεγάλο τελικό για το στέμμα, αλλά τίποτα δεν πήγε σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Ακριβώς τη στιγμή που η λαμπερή τιάρα επρόκειτο να τοποθετηθεί στο κεφάλι της Μπελίνι, ο θερμοκέφαλος σύζυγος της Μπέκερ την άρπαξε και την πέταξε στο πάτωμα της σκηνής, σπάζοντάς την, όπως φαίνεται στα πλάνα που τραβήχτηκαν και έχουν γίνει viral.

🚨HOMEM???: Um homem (Gay, né Choquei...) invadiu o palco, tomou a coroa da Miss Gay Várzea Grande e arremessou o objeto no chão, frustrando a comemoração da vencedora do Miss Gay Mato Grosso 2023, que derrotou a representante de Cuiabá na noite de sábado (27) no Cine Teatro. pic.twitter.com/mS1vVDzXzL