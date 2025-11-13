Οι πωλήσεις του PS5 συνεχίζουν σε ανοδική πορεία, το Ghost of Yotei έκανε «δυνατό» ξεκίνημα

Το PS5 και τo Ghost of Yotei τα πήγαν εξαιρετικά, όπως ανακοίνωσε η Sony.

Η Sony ανακοίνωσε ότι οι παγκόσμιες αποστολές του PS5 έχουν ξεπεράσει τα 84.2 εκατομμύρια μονάδες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, με 3.9 εκατομμύρια κονσόλες να αποστέλλονται μόνο στο τρίμηνο που έληξε την ίδια ημερομηνία, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το PlayStation Network φαίνεται επίσης να παραμένει αρκετά δημοφιλές, με 119 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, αυξημένους κατά 3 εκατομμύρια από το προηγούμενο έτος. Στον τομέα του λογισμικού, οι πωλήσεις για PS5 και PS4 έφτασαν τα 80.3 εκατομμύρια αντίτυπα κατά το ίδιο τρίμηνο, με τα 6.3 εκατομμύρια από αυτά να είναι first-party τίτλοι, σημειώνοντας αύξηση ενός εκατομμυρίου.

Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι το 72% των πωλήσεων παιχνιδιών ήταν ψηφιακά downloads πλήρων παιχνιδιών, αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το νέο παιχνίδι Ghost of Yotei έχει πουλήσει 3.3 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα σε μόλις 32 ημέρες από την κυκλοφορία του, καταγράφοντας μία σημαντική επιτυχία για τη Sony και την ομάδα ανάπτυξής του.