«Women who inspire» σε μια ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση από τον ΟΠΑΠ

Με εικόνες που αποτυπώνουν δύναμη, πάθος και αυθεντικότητα, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn και Μεγάλος Χορηγός του Ioannina Lake Run 2025, παρουσίασε την ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση «Women who inspire», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στο γυναικείο αθλητισμό.

Πρωταγωνίστριες της φωτογραφικής έκθεσης, που φιλοξενήθηκε στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» στα Ιωάννινα, ήταν οι γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run, τις οποίες απαθανάτισε με τον φακό του ο καταξιωμένος αθλητικός φωτογράφος, Άγγελος Ζυμάρας.

Η φωτογραφική έκθεση, που έκανε πρεμιέρα στα Ιωάννινα, συνεχίζει το ταξίδι της στην Αθήνα, με αφορμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο. Οι «Women who inspire» εκτίθεται στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπου από τη πλευρά της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και στη λεωφόρο Αμαλίας με στόχο να εμπνεύσουν ακόμη περισσότερες γυναίκες.