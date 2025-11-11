Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στο Ντουμπάι
Η απαγωγή για λύτρα κατέληξε σε σφαγή - Ρώσος πρώην αστυνομικός και ένας στρατιώτης, ανάμεσα στους συλληφθέντες.
Η άγρια δολοφονία ενός ζευγαριού Ρώσων στην έρημο του Ντουμπάι, αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες και σταδιακά έρχονται στο φως περισσότερες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, που δείχνουν ότι στο «βασίλειο των κρυπτονομισμάτων» κάτι σάπιο φαίνεται να υπάρχει.
Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων Ρομάν Νόβακ, γνωστός για τον πολυτελή τρόπο ζωής και τον πλούτο του στη Ρωσία, και η σύζυγός του Άννα Νόβακ βρέθηκαν διαμελισμένοι σε μία βίλα σε ερημική περιοχή του Ντουμπάι.
