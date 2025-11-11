Ο γιατρός που ξεγέλασε τη Βρετανική Αυτοκρατορία: Όταν πέθανε αποκαλύφθηκε το αδιανόητο μυστικό του

Ο Τζέιμς Μπάρι ήταν ένας από τους πιο λαμπρούς χειρουργούς της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Κανείς δεν φανταζόταν ότι πίσω από τη στολή του κρυβόταν η Μάργκαρετ Μπάλκλεϊ, μια γυναίκα που έζησε μυστικά ως άνδρας για πάνω από πενήντα χρόνια.

Ένα σοκ μετά θάνατον

Το 1865, μια νοσοκόμα που ετοίμαζε για ταφή το σώμα του διάσημου γιατρού Τζέιμς Μπάρι βρέθηκε μπροστά σε ένα μυστικό που είχε κρυφτεί επί μισό αιώνα. Ο άνθρωπος που είχε υπηρετήσει τη Βρετανική Αυτοκρατορία ως στρατιωτικός χειρουργός, που είχε ταξιδέψει σε τρεις ηπείρους και είχε σώσει αμέτρητες ζωές, ήταν γυναίκα.

Η νοσοκόμα, η Σοφία Μπίσοπ, παρατήρησε γυναικεία χαρακτηριστικά και σημάδια εγκυμοσύνης. «Αυτό το σώμα ήταν κάποτε έγκυος», είπε συγκλονισμένη. Έτσι, ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της βρετανικής ιατρικής ήρθε στο φως - εντελώς τυχαία.

Από τη Μάργκαρετ στην ταυτότητα του Τζέιμς

Η ιστορία ξεκινά στο Κορκ της Ιρλανδίας, στα τέλη του 18ου αιώνα. Η Μάργκαρετ Αν Μπάλκλεϊ ήταν έξυπνη, ανήσυχη και αποφασισμένη να γίνει γιατρός - κάτι αδιανόητο για μια γυναίκα εκείνης της εποχής.

Με τη βοήθεια της μητέρας της και του διάσημου θείου της, του ζωγράφου Τζέιμς Μπάρι, δημιούργησε μια νέα ταυτότητα: έγινε ο νεαρός Τζέιμς Μπάρι. Με αυτό το όνομα γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου το 1809 και αποφοίτησε το 1812, σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Λίγο αργότερα, κατατάχθηκε στον βρετανικό στρατό ως χειρουργός - και από εκεί ξεκίνησε μια καριέρα που θα έγραφε ιστορία.

Ο καλύτερος χειρουργός της Αυτοκρατορίας

Η πρώτη του αποστολή ήταν στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, όπου έσωσε τη ζωή του Κυβερνήτη, Λόρδου Τσαρλς Σόμερσετ, και έγινε προσωπικός του γιατρός.

Η σχέση τους προκάλεσε φήμες για ομοφυλοφιλία - κάτι που στην εποχή εκείνη αποτελούσε σκάνδαλο. Παρ’ όλα αυτά, πριν μετατεθεί, ο Μπάρι άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα:

Αναμόρφωσε το σύστημα ύδρευσης της πόλης,

Εφάρμοσε αυστηρούς κανόνες υγιεινής στα νοσοκομεία,

Και το 1826 πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη καισαρική τομή στην Αφρική, στην οποία επέζησαν και η μητέρα και το παιδί.

Το βρέφος πήρε το όνομα Τζέιμς Μπάρι Μάννικ, προς τιμήν του γιατρού.

Ένας χαρακτήρας που προκαλούσε δέος

Ο Μπάρι ήταν κοντός - μόλις 1,50 μ. - και φορούσε πάντα παπούσια με τακούνια και μακρύ παλτό, ακόμα και το καλοκαίρι. Είχε άτριχο πρόσωπο, ψιλή φωνή και συνήθως συνοδευόταν από τον σκύλο του και μια κατσίκα για φρέσκο γάλα.

Ήταν χορτοφάγος, αυστηρός και εκρηκτικός. Δεν δίσταζε να προκαλέσει σε μονομαχία όσους αμφισβητούσαν την κρίση του - και μάλιστα το έκανε.

Οι συνάδελφοί του τον χαρακτήριζαν ιδιοφυΐα. Ο Κάρολος Ντίκενς τον είχε περιγράψει ως «έναν χειρουργό τόσο έξυπνο όσο και ατρόμητο».

Μια ζωή γεμάτη αποστολές και μεταρρυθμίσεις

Ο Τζέιμς Μπάρι υπηρέτησε σε ολόκληρη τη Βρετανική Αυτοκρατορία: Ινδία, Τζαμάικα, Μάλτα, Καναδά, Κριμαία. Σε κάθε αποστολή έδινε μάχη για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ίδρυε νοσοκομεία και βελτίωνε τη δημόσια υγεία.

Ως Γενικός Επιθεωρητής Νοσοκομείων στον Καναδά, συγκρούστηκε με τη στρατιωτική ιεραρχία για να εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες για τους στρατιώτες και τους ψυχικά ασθενείς.

Το τέλος και το μυστικό που αποκαλύφθηκε

Το 1864, ο Μπάρι συνταξιοδοτήθηκε. Ένα χρόνο αργότερα, πέθανε από δυσεντερία στο Λονδίνο. Είχε αφήσει γραπτή εντολή να μη γίνει νεκροψία. Όμως, όταν η νοσοκόμα Μπίσοπ προετοίμαζε τη σορό του, το μυστικό αποκαλύφθηκε.

Η αποκάλυψη προκάλεσε πανικό. Ο στρατός επέβαλε απόλυτη σιωπή και διέταξε να κρατηθούν τα αρχεία του κλειστά για 100 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, το 1904, η ιστορία διέρρευσε στον Τύπο - και ο Τζέιμς Μπάρι έγινε θρύλος.

Ο άνθρωπος που αψήφησε τον 19ο αιώνα

Μέχρι σήμερα, κανείς δεν γνωρίζει αν η Μάργκαρετ Μπάλκλεϊ απέκτησε παιδί. Το μόνο σίγουρο είναι πως έζησε και πέθανε ως Τζέιμς Μπάρι, χωρίς ποτέ να αποκαλύψει την αληθινή της ταυτότητα.

Όπως έγραψε ένας Βρετανός ιστορικός: «Ο Μπάρι δεν ήταν απλώς μια εξαίρεση, ήταν πρωτοπόρος. Μια γυναίκα που νίκησε την προκατάληψη, για να κάνει αυτό που αγαπούσε περισσότερο: να σώζει ζωές».

