O Έλον Μασκ ζητά μπόνους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων: Καθηγητής το χαρακτηρίζει «ψυχεδελικό»

Ο καθηγητής, Μάριο Πομίνι, θεωρεί υπερβολική και παράδοξη τη νέα πρόταση του Έλον Μασκ προς τους μετόχους της Tesla, που θα μπορούσε να του αποφέρει μπόνους ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σχεδόν επταπλάσιο της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας, σε δέκα χρόνια.

Ο Έλον Μασκ, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 473 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει ένα μπόνους ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων από τη Tesla, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 867,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση, που παρουσιάστηκε στους μετόχους την περασμένη Πέμπτη, προβλέπει ότι ο Μασκ θα λάβει την αμοιβή εάν η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας αυξηθεί σχεδόν 7 φορές μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, με την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων και ανθρωποειδών ρομπότ.

Η Tesla, με στόχο να υπενθυμίσει τη σημασία του Μασκ για τον μετασχηματισμό της σε κορυφαία τεχνολογική εταιρεία βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), υποστηρίζει ότι ο ιδρυτής της είναι «απαραίτητος» για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ωστόσο, ο Μάριο Πομίνι, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, χαρακτηρίζει την πρόταση «πραγματικά υπερβολική και ψυχεδελική». Σύμφωνα με τον Πομίνι, πρόκειται για ένα «τελεσίγραφο» προς τους μετόχους, που απαιτεί την έγκριση ενός τεράστιου μπόνους για τον Μασκ, σε περίπτωση που η αξία της Tesla αυξηθεί σχεδόν 7 φορές.

«Το πρώτο έργο του Μασκ ήταν φιάσκο, ελπίζω και το δεύτερο να είναι», σχολιάζει ο καθηγητής, αναφερόμενος σε προηγούμενες επιχειρηματικές προσπάθειες του μεγιστάνα, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης του με τον Λευκό Οίκο και την πολιτική του δραστηριότητα.

Το μπόνους και οι παράδοξες πτυχές του

Ο Πομίνι επισημαίνει δύο ιδιαίτερα παράδοξες πτυχές της νέας πρότασης. Η πρώτη αφορά το μέγεθος του μπόνους: ο Μασκ είχε λάβει στο παρελθόν μπόνους ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά τώρα επιδιώκει ένα ποσό 20 φορές μεγαλύτερο, συγκρίσιμο με το ΑΕΠ της Ιταλίας. Η δεύτερη αφορά τη μέθοδο καταβολής: το μπόνους θα προερχόταν από την παραχώρηση δωρεάν μετοχών για μεταπώληση, αυξάνοντας την τιμή της μετοχής σχεδόν επταπλάσια μέσα σε δέκα χρόνια.

Ο καθηγητής τονίζει ότι η συνέλευση των μετόχων δεν θα εξετάσει την παραίτηση μέρους των επενδύσεών τους, αλλά μόνο αν θα ενδώσουν στις «αλλόκοτες ιδιοτροπίες ενός υποτιθέμενου οραματιστή στελέχους» ή θα επιλέξουν έναν πιο ρεαλιστικό δρόμο.

Σύμφωνα με τον Πομίνι, η πρόταση του Μασκ είναι «υπερβολική σε οικονομικό επίπεδο και ασυνήθιστη ως προς τη δομή της», εγείροντας ερωτήματα για τη διαχείριση και την ηθική των αμοιβών σε τεχνολογικούς κολοσσούς.

