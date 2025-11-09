Το μυστήριο με το αγοράκι που εξαφανίστηκε πριν από 80 χρόνια: Η οικογένειά του κάνει μια τελευταία προσπάθεια

Τελευταία προσπάθεια για την επίλυση του μυστηρίου με το 3χρονο αγοράκι που εξαφανίστηκε πριν από 80 χρόνια.

Μια οικογένεια στην Αγγλία ξεκίνησε μια τελευταία προσπάθεια να λύσει το μυστήριο ενός 3χρονου αγοριού που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού πριν από σχεδόν 80 χρόνια. Ο Peter Greenwood εξαφανίστηκε σε μια παραθαλάσσια βόλτα με τον αδελφό και την αδελφή του στο Withernsea, το βράδυ της 30ης Απριλίου 1946 .

Τα τρία αδέλφια έπαιζαν ένα παιχνίδι «ακολουθήστε τον ηγέτη» καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους από έναν τοπικό κινηματογράφο, αλλά όταν ο μεγαλύτερος αδελφός Bill γύρισε το κεφάλι του πίσω, ο Peter δεν ήταν εκεί. Δεν τον ξαναείδαν ποτέ. Παρά τις αναζητήσεις και τις πολυετείς εκκλήσεις σε τοπική εφημερίδα, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα ίχνος του παιδιού.

Η προσπάθεια εύρεσης συνεχίζεται 8 δεκαετίες μετά

Μετά από 8 δεκαετίες, η οικογένειά του συνεχίζει την προσπάθεια προκειμένου να μάθει τι συνέβη τότε στον 3χρονο Peter. Η νέα έκκληση έρχεται δύο χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του αδελφού του, Bill. Η ανιψιά του Peter, Kizzie Elliot, είπε ότι αισθάνεται ότι το χρωστάει στον αείμνηστο παππού της Bill (αδελφό του Peter), για να κρατήσει ζωντανό το κυνήγι της αλήθειας.

Ο Bill πέθανε το 2023 σε ηλικία 86 ετών, έχοντας περάσει ολόκληρη τη ζωή του στοιχειωμένος από αναπάντητα ερωτήματα για την εξαφάνιση του αδελφού του. Η 36χρονη εγγονή του, Elliott δήλωσε: «Μεταφέρει μια τεράστια ποσότητα ενοχής, επειδή ήταν το μεγαλύτερο αδελφάκι και ένιωθε υπεύθυνος. Ξέρω ότι είναι κάτι που δεν ξεπέρασε ποτέ. Είμαι σίγουρη ότι έγινε πολύ προστατευτικός μετά από αυτή την δυσάρεστη και τραυματική εμπειρία που βίωσε.

Ποτέ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να μάθει τι συνέβη και να βεβαιωθεί ότι ο Peter θα βρεθεί με κάποιο τρόπο. Ο παππούς μου δεν μιλούσε πολύ συχνά γι αυτό το θέμα όταν ήμουν παιδί. Ήταν πάντα πολύ δύσκολο γι αυτόν να τα συζητάει. Τώρα που έχω ένα παιδί τριών ετών η ίδια, τον καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς πρέπει να ένιωθε».

Η τραγωδία της οικογένειας

Μόλις έξι μήνες μετά την εξαφάνιση του Peter, η μητέρα του Marion πέθανε σε ηλικία 29 ετών. Εκείνη την εποχή, δημοσιεύματα εφημερίδων ανέφεραν ότι το μικρό αγόρι μπορεί να πνίγηκε, αλλά ο Bill δεν πίστευε ότι η ζωή του αδελφού του είχε αυτή την κατάληξη. Η Elliott πρόσθεσε: «Ο παππούς μου αισθάνθηκε πολύ έντονα ότι ο Peter δεν πνίγηκε, κάτι που μπορώ να καταλάβω γιατί διαφορετικά η αναζήτηση θα είχε επικεντρωθεί στο νερό».

Οι προσπάθειες του παππού της να εντοπίσει επίσημα αρχεία, συμπεριλαμβανομένης της δικής του αστυνομικής δήλωσης που έδωσε σε ηλικία εννέα ετών, δεν είχαν καμία τύχη. Τη δεκαετία του 1990, του είπαν ότι όλοι οι φάκελοι της υπόθεσης είχαν μεταφερθεί στο Γιορκ και ότι μπορεί να έχουν καταστραφεί. Αλλά η Elliott δήλωσε: «Είχα μια συνομιλία με την ομάδα υποθέσεων στην αστυνομία του Humberside και είπαν ότι ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να βρουν κάτι στα αρχεία. Είναι ένα τεράστιο κτίριο και θα πάρει κάποιο χρόνο».

Το ανώνυμο σημείωμα

Το 2002, περισσότερο από μισό αιώνα μετά την εξαφάνιση του Peter, ο Bill έλαβε ένα ανώνυμο σημείωμα που ισχυριζόταν ότι κάποιος είχε δει ένα μικρό αγόρι να πηδάει από έναν βράχο στο νερό. Αλλά ο συντάκτης της επιστολής δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά και ο Bill διατήρησε τις επιφυλάξεις του. «Όταν ο παππούς μου πέθανε πριν από δύο χρόνια, ανέλαβα τα οικογενειακά έγγραφα και είδα όλα τα χαρτιά. Συνειδητοποίησα ότι τα είχα όλα στα χέρια μου και θα έπρεπε να κάνω κάτι γι αυτό», πρόσθεσε η εγγονή του Bill.

