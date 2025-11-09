Ο «The Rock» αποκάλυψε πώς έμαθε τον θάνατο του Μπιν Λάντεν πριν τον Ομπάμα

Ο Ντουέιν Τζόνσον αποκάλυψε πώς ήξερε για τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν πριν αυτό ανακοινωθεί δημόσια.

Ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον εξήγησε πώς ήξερε ότι ο Οσάμα Mπιν Λάντεν είχε σκοτωθεί, προτού το μάθει οποιοσδήποτε άλλος, ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησαν το 2011, όταν ο ηθοποιός και αστέρας του WWE ανάρτησε στο Twitter ένα δημόσιο μήνυμα, αποκαλύπτοντας ότι ο αρχηγός της Αλ Κάιντα ήταν νεκρός.

Την 2η Μαΐου, ο Τζόνσον έγραψε: «Μόλις έμαθα κάτι που θα σοκάρει τον κόσμο – Χώρα των ελεύθερων… σπίτι των γενναίων. ΕΙΜΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ!».

Just got word that will shock the world - Land of the free...home of the brave DAMN PROUD TO BE AN AMERICAN! May 2, 2011

Η αποκάλυψη του «The Rock»

Ωστόσο, καθώς ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δεν είχε αναφέρει καμία σχετική εξέλιξη, ο κόσμος αναρωτιόταν πώς ο Ντουέιν Τζόνσον ήξερε ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο.

Και τώρα, σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, αποκάλυψε όλη την ιστορία. Ο Τζόνσον εμφανίστηκε στο podcast Awards Chatter του The Hollywood Reporter, όπου ρωτήθηκε ευθέως για το θέμα.

Ο παρουσιαστής τον ρώτησε: «Πριν κανείς άλλος στον κόσμο αναφέρει ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είχε σκοτωθεί, πώς ήξερες ότι αυτό είχε συμβεί;»

Ο πρωταθλητής του WWE είπε: «Μου τηλεφώνησε ο γνωστός ενός φίλου. Η κλήση ήταν κάτι σαν ''Έγινε αυτό το πράγμα''. Κι εγώ είπα ''Εντάξει, υπέροχα νέα''. Μου είπαν στο τηλέφωνο ότι ο τότε πρόεδρος επρόκειτο να κάνει την ομιλία του σε περίπου 20 λεπτά ή κάτι τέτοιο. Είπα ''τέλεια''. Περνούν 20 λεπτά, και στο 25ο λεπτό, κάνω το tweet».

#dwaynejohnson #twitter #news ♬ News, news, seriousness, tension(1077866) - Lyrebirds music @dailymail Dwayne 'The Rock' Johnson has finally revealed how he found out the news that Osama bin Laden had been killed. The 53-year-old star shocked his Twitter followers in 2011, when he announced that Osama bin Laden had been killed before then US President Barack Obama addressed the nation. Now, the star has admitted that he had found out about the killing of the founder and first general emir of al-Qaeda before the American public knew from 'a friend of a friend'. #therock

Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ο πρόεδρος δεν είχε ακόμη ανέβει στο βήμα για να ανακοινώσει τα νέα στον κόσμο, κάτι που οδήγησε σε δεύτερο τηλεφώνημα με δυσάρεστα νέα. Ο Τζόνσον είπε: «Δέχομαι δεύτερη κλήση, και μου λένε, ''ο πρόεδρος δεν έχει βγει ακόμα''. Κι εγώ λέω, ''ωχ, σκ@τ@…''.”

Αργότερα, στις 9:45 μ.μ., ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος θα απευθυνόταν στο έθνος το ίδιο βράδυ, ακριβώς για το θέμα που είχε ήδη αποκαλύψει ο «The Rock».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τζόνσον μίλησε για τη συγκεκριμένη παρεξήγηση. Το 2012 είχε δηλώσει στο Moviefone: «Αν σου το πω, θα πρέπει να σε σκοτώσω, αστειεύομαι, φυσικά. Έχω τις πηγές μου. Έχω φίλους σε υψηλά πόστα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα… και τα άτομα που ήταν εκεί ήταν περήφανα που μου το είπαν». Και πρόσθεσε: «Ήξερα ότι ο πρόεδρος θα έκανε την ομιλία του. Νόμιζα ότι θα τη μετέδιδε σε μια συγκεκριμένη ώρα, και έτσι σκέφτηκα ότι είναι κατάλληλο να γράψω ''Είμαι απίστευτα περήφανος που είμαι Αμερικανός'', χωρίς να αποκαλύψω υπερβολικά πολλά».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ