Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο: Τι είδε στην «άλλη πλευρά»

Γυναίκα που πέρασε δύο εμπειρίες κοντά στο θάνατο αποκαλύπτει πώς είναι πραγματικά η μετά θάνατον ζωή.

Μια γυναίκα στις ΗΠΑ που έφτασε όχι μία, αλλά δύο φορές κοντά στο θάνατο, μοιράστηκε τι είδε από την «άλλη πλευρά». Η πρώτη εμπειρία κοντά στο θάνατο της Deborah Prum συνέβη τη δεκαετία του 1980, όταν μπήκε σε πρόωρο τοκετό με τον γιο της.

Την εποχή εκείνη αντιμετώπιζε επικίνδυνα υψηλή πίεση, χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίων, προβλήματα στο ήπαρ και υπέφερε από κρίσεις. Καθώς οι γιατροί έσπευσαν να σώσουν τη ζωή της, καθώς και του γιου της, η Deborah λέει ότι είχε μια εμπειρία εκτός σώματος και βρέθηκε να κοιτάζει από την οροφή του νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή δεν αισθανόταν ούτε πόνο ούτε συναισθήματα.

«Ξαφνικά η ουσία της ύπαρξής μου βρέθηκε σε μια γωνία του δωματίου, κοιτάζοντας προς τα κάτω τα πάντα», θυμάται η μητέρα από τη Βιρτζίνια σε ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο Tales of Resilience. «Εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν ένιωθα τίποτα», πρόσθεσε. «Ήμουν τελείως αδιάφορη, απλώς παρατηρούσα και μετά, τίποτα».

Ήταν στο σημείο που η Deborah παραλίγο να πεθάνει. Η κατάστασή της ήταν σοβαρή που έπεσε κώμα τριών ημερών, καθώς πολλά από τα συστήματα του σώματός της «σταμάτησαν να λειτουργούν». Παρά τον κίνδυνο, τελικά κατάφερε να επιζήσει.

Η δεύτερη εμπειρία της

Και αυτή δεν ήταν η μόνη κοντινή συνάντηση με τον θάνατο που είχε η Deborah, καθώς 20 χρόνια αργότερα ενεπλάκη σε ένα σχεδόν θανατηφόρο τροχαίο. Η Deborah και ο σύζυγός της ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και πλησίαζαν ένα πράσινο φανάρι σε μια διασταύρωση, όταν είδε κάποια φώτα να έρχονται κατά πάνω τους.

«Την επόμενη στιγμή βρέθηκα σε αυτόν τον κίτρινο χώρο, σαν να είχα πέσει σε έναν κάδο κίτρινης πουτίγκας», μοιράστηκε. «Ήμουν εντελώς περιτριγυρισμένη από αυτήν την κιτρινωπή λάμψη». Όπως και στην πρώτη της εμπειρία κοντά στο θάνατο, η Deborah είπε ότι δεν ένιωθε δεμένη με τον εαυτό της, αλλά ένιωθε «την πιο βαθιά ειρήνη και σχεδόν μια ήσυχη χαρά».

«Ακόμη νιώθω ενοχές γι’ αυτό, αλλά δεν ήθελα να επιστρέψω», παραδέχτηκε. «Δεν ξέρω πού ήταν, αλλά δεν ήθελα να επιστρέψω. Στη συνέχεια γύρισα, κάπως απρόθυμα, σε αυτή την τρελή σκηνή με τα γυαλιά του συζύγου μου σπασμένα, αίμα να τρέχει από το πρόσωπό του και ήταν πολύ χλωμός».

Κάποια στιγμή είπε ότι ένιωσε έναν άντρα να κρατά το χέρι της, αλλά ο σύζυγός της είπε ότι δεν είδε κανέναν να το κάνει. «Αυτό ήταν πάντα το μυστηριώδες κομμάτι», είπε η Deborah γι’ αυτό. Η αποκατάστασή της από το τροχαίο χρειάστηκε αρκετούς μήνες. Παρά τον χρόνο που χρειάστηκε, κατάφερε τελικά να αναρρώσει πλήρως.

