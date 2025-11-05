Το χρώμα που πρέπει να βάψετε την οροφή του υπνοδωματίου σας για να κοιμάστε πιο γρήγορα

Το λευκό μπορεί να δείχνει καθαρό και φωτεινό, αλλά είναι η πιο λάθος επιλογή για ένα υπνοδωμάτιο που θέλει να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις και να κοιμηθείς καλύτερα.

Ο interior designer Benji Lewis εξηγεί πως το ταβάνι παίζει καθοριστικό ρόλο στην αίσθηση του χώρου και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια απλή, λευκή επιφάνεια. Αντί για λευκό, προτείνει απαλές, γαλήνιες αποχρώσεις όπως το μπλε ή το πράσινο, που βοηθούν στη χαλάρωση.

«Η τάση του να βλέπουμε το υπνοδωμάτιο σαν προσωπικό καταφύγιο έχει ανέβει επίπεδο και η χρήση χρώματος στο ταβάνι, αντί για το συνηθισμένο λευκό είναι πια κάτι που τολμούν πολλοί», είπε στη Daily Mail.

Το λευκό, όσο ουδέτερο κι αν φαίνεται, αντανακλά υπερβολικά το φως δημιουργώντας μια αίσθηση εγρήγορσης, που δεν βοηθά καθόλου στον ύπνο. Επιπλέον, οι «καθαροί» λευκοί τόνοι μπορούν να κάνουν έναν χώρο να δείχνει ψυχρός και κλινικός.

Τα καλύτερα χρώματα για πιο ήρεμο ύπνο

Οι απαλοί μπλε τόνοι συνδέονται με τη φύση και τη γαλήνη, ενώ οι δροσερές αποχρώσεις του πράσινου, όπως το sage green (πράσινο του φασκόμηλου), δημιουργούν μία αίσθηση ισορροπίας. Ανοιχτά καφέ, επίσης, μπορούν επίσης να λειτουργήσουν χαλαρωτικά, αρκεί να είναι πολύ απαλά και όχι σκούρα.

Για όσους θέλουν κάτι πιο τολμηρό, ο Lewis προτείνει την τεχνική του colour drenching, τη χρήση της ίδιας απόχρωσης σε τοίχους, ξύλινες επιφάνειες και ταβάνι, δημιουργώντας ένα «κουκούλι» ηρεμίας. Όπως λέει: «Δουλεύει εξαιρετικά στο υπνοδωμάτιο, γιατί δημιουργεί μια αίσθηση ολικής αρμονίας και ευεξίας».

Ο ειδικός προτείνει ουδέτερες, ζεστές αποχρώσεις όπως το Drop Cloth της Farrow & Ball, ένα απαλό γκρι ή το Slaked Lime της Little Greene, που απομακρύνεται από το λευκό χωρίς να «κιτρινίζει» ιδιαίτερα.

