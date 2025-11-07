Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον : Τον υποδύεται ο ανιψιός του

Η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον έρχεται τον Απρίλιο του 2026.

Όταν γράφαμε για τις ταινίες που ανυπομονούσαμε να δούμε το 2025, το biopic του Μάικλ Τζάκσον βρισκόταν μέσα στη λίστα. Αν και γνωρίζουμε πως πρόκειται να δούμε μια πιο ρομαντική εκδοχή της ζωής του, ως ένα είδωλο που αγαπήθηκε όσο κανείς. Το «Michael» είναι μία από τις πολλές βιογραφίες καλλιτεχνών που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, με την πιο πρόσφατη αυτή του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Μπορεί η πολυαναμενόμενη βιογραφία να μην κυκλοφορήσει τελικά αυτή τη χρονιά, η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer, με τον Τζααφάρ Τζάκσον να υποδύεται τον βασιλιά της ποπ, που είναι και στην πραγματικότητα ανιψιός του. Τον αποδίδει με εντυπωσιακή φυσικότητα, τόσο στην φωνή, στην κίνηση όσο και τη σκηνική παρουσία.

