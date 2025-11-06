Με πολύ κακές κριτικές από τους χρήστες ξεκίνησε η πορεία του Football Manager 2026

Προβληματίζουν τα πρώτα σχόλια χρηστών για το Football Manager 2026

Το Football Manager 26 κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Steam και έχει λάβει κυρίως αρνητικές κριτικές από τους χρήστες. Μέχρι στιγμής, από περίπου 5.200 κριτικές που έχουν κατατεθεί, οι 3.900 είναι αρνητικές, με παράπονα που αφορούν το νέο περιβάλλον χρήστη (UI), τεχνικά προβλήματα, σφάλματα και μια επαναλαμβανόμενη εμπειρία παιχνιδιού που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για την εξέλιξη της σειράς.

Πολλοί παίκτες θεώρησαν το νέο UI φαντασμαγορικό στην εμφάνιση αλλά δύσχρηστο και αδέξιο στην πλοήγηση, ενώ παράλληλα εξέφρασαν απογοήτευση για την απλοποίηση βασικών μηχανισμών που μειώνει την αίσθηση ρεαλισμού στο παιχνίδι, ιδιαίτερα για τους πιο έμπειρους παίκτες. Παρόλα αυτά, το σύστημα τακτικών έχει δεχτεί θετικά σχόλια ως μία βελτίωση που προσφέρει περισσότερη ελευθερία στους χρήστες.

Το παιχνίδι είχε καθυστερήσει για δύο χρόνια και ο προκάτοχός του, Football Manager 24, απολάμβανε θετικές κριτικές, κάτι που κάνει ακόμα πιο έντονη την απογοήτευση για την παρούσα έκδοση. Επιπλέον, πολλοί χρήστες αναφέρουν προβλήματα στην απόδοση όπως πτώση των καρέ και οπτικά σφάλματα που επιδεινώνουν την εμπειρία.

Ο τίτλος βρέθηκε γρήγορα ανάμεσα στα πιο… κακοβαθμολογημένα παιχνίδια του Steam, με τους παίκτες να εκφράζουν την ελπίδα ότι με μελλοντικές ενημερώσεις και patches η κατάσταση θα βελτιωθεί, καθώς θεωρείται κρίσιμο για τη μάρκα το πώς θα διαχειριστεί η εταιρεία αυτή την κατάσταση. Οι κυριότερες κριτικές αναφέρονται σε ανεπαρκή βελτιστοποίηση, πληθώρα bugs και την αίσθηση ότι το παιχνίδι κυκλοφόρησε πρόωρα, χωρίς την ολοκλήρωση και το στίλ που περίμενε η κοινότητα.