Ο καλύτερος τρόπος να τρως αυγά για μέγιστη απορρόφηση της βιταμίνης D

Είτε είναι βραστά, είτε ομελέτα, η κατανάλωσή των αυγών με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα βιταμίνης D.

Η βιταμίνη D είναι ένα ισχυρό θρεπτικό συστατικό και μια ορμόνη που παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας του σώματός σας. Είναι σημαντική για πολλές πτυχές της υγείας, όπως η ενδυνάμωση των οστών και η υποστήριξη της μεταβολικής, ορμονικής και ανοσολογικής λειτουργίας. Παρόλα αυτά, πολλοί έχουν έλλειψη.

Το να περνάτε περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, να ζείτε σε βόρεια κλίματα και ο περιορισμένος αριθμός τροφών που περιέχουν βιατιμίνη D συμβάλλουν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Τα αυγά -ειδικά οι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά κρόκοι- ξεχωρίζουν ως μία από τις λίγες φυσικές πηγές τροφίμων, παρέχοντας μια μέτρια αλλά πολύτιμη συμβολή στη συνολική πρόσληψη βιταμίνης D.

