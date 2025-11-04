Δολοφονία στη Χαλκίδα: Συνελήφθη 19χρονος που είχε απασχολήσει τις Αρχές για την υπόθεση Λυγγερίδη (vid)

Στα χέρια της αστυνομίας για την δολοφονία του νεαρού στη Χαλκίδα βρίσκεται ένας 19χρονος, ο οποίος είχε εμπλακεί και στην υπόθεση Λυγγερίδη.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 19χρονου οργανωμένου οπαδού του Ολυμπιακού για το αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκίδα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου φίλου της ΑΕΚ από χτύπημα με μαχαίρι.

Το άτομο που συνελήφθη φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν το Νοσοκομείο Χαλκίδας ενημέρωσε τις αρχές ότι άγνωστοι εγκατέλειψαν αιμόφυρτο έναν νεαρό, ο οποίος στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του. Λίγο αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο ακόμη νεαροί, επίσης οπαδοί του Ολυμπιακού, χωρίς ποινικό παρελθόν, που συμμετείχαν στη συμπλοκή και συνελήφθησαν.

Συνολικά, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν. Από τις πολυάριθμες προσαγωγές, τρία άτομα συνελήφθησαν, ενώ αναζητείται ακόμη ένας εμπλεκόμενος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο επεισόδιο συμμετείχαν οκτώ άτομα, μαζί με τον νεαρό που έχασε τη ζωή του.

Παρά το γεγονός ότι η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον χαρακτήρα του επεισοδίου, οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για οπαδική σύγκρουση μεταξύ φίλων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

