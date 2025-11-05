Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων»

Όσα είπε ο Νίκος Καρβέλας στις Rainbow Mermaids για την Άννα Βίσση. Γιατί χαρακτήρισε το έντεχνο ως το «τραγούδι των δυσκοίλιων».

Ο Νίκος Καρβέλας έδωσε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και μεταξύ άλλων μίλησε για την Άννα Βίσση, αλλά και το έντεχνο τραγούδι.

Όπως ανέφερε, γνώρισε την Άννα Βίσση όταν ήταν εκείνη 16 ετών, χωρίς να κρύψει πως το μόνο που τον ενδιέφερε τότε ήταν αν είναι «ωραία γκόμενα». Ο Νίκος Καρβέλας επρόκειτο τότε να κυκλοφορήσει έναν δίσκο και του πρότειναν να συμμετέχει η Άννα Βίσση, την οποία δεν είχε ξανακούσει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr