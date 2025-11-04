Ιράν: Αν δεν πληρώσει, θα εκτελέσουν «παιδί-νύφη» που δολοφόνησε τον άντρα της

Η νεαρή γυναίκα καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία του κακοποιητικού συζύγου της και προσπαθεί να συγκεντρώσει 10 δισ. τομάν (περίπου 90.000 ευρώ) για να σώσει τη ζωή της.

Η Γκόλι Κούχκαν, μια 25χρονη γυναίκα που παντρεύτηκε σε ηλικία 12 ετών και καταδικάστηκε για τη δολοφονία του συζύγου της, κινδυνεύει να εκτελεστεί αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει 10 δισεκατομμύρια τομάν (περίπου 90.000 ευρώ) έως τον Δεκέμβριο.

Η Κούχκαν κρατείται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών στην κεντρική φυλακή του Γοργκάν, στo βόρειο Ιραν, τα τελευταία επτά χρόνια.

Ήταν 18 ετών όταν συνελήφθη για τον θάνατο του συζύγου της, τον Μάιο του 2018, και καταδικάστηκε σε κισάς - «ανταπόδοση με το ίδιο μέτρο» - δηλαδή εκτέλεση δι’ απαγχονισμού, για συμμετοχή στον φόνο του συζύγου της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr