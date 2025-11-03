Το υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA που μειώνει τον εκκωφαντικό θόρυβο και φέρνει τις ταχύτερες πτήσεις

Το X-59, σε συνεργασία με την Lockheed Martin, ολοκλήρωσε την πρώτη δοκιμαστική πτήση, σχεδιασμένο να εξαλείφει τον ηχητικό «κρότο» και να ανοίξει το δρόμο για υπερηχητικές εμπορικές πτήσεις με μειωμένο θόρυβο.

Η επιστροφή των υπερηχητικών εμπορικών πτήσεων φαίνεται πλέον πιο κοντά, χάρη στο νέο υπερηχητικό αεροσκάφος X-59, που αναπτύχθηκε από τη NASA σε συνεργασία με την Lockheed Martin. Το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε η πρώτη δοκιμαστική πτήση του πρωτοτύπου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του χρόνου ταξιδιού σε μεγάλες αποστάσεις.

Το X-59 σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην υπερηχητική πολιτική αεροπορία: τον ηχητικό «κρότο». Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως «ηχητική βόμβα», προκαλείται όταν ένα αεροσκάφος υπερβαίνει την ταχύτητα του ήχου, περίπου 1.224 χλμ./ώρα, και ήταν ο λόγος που τα υπερηχητικά ταξίδια του Concorde τελικά σταμάτησαν.

Η καινοτομία του X-59 βρίσκεται στον κινητήρα του, ο οποίος τοποθετήθηκε στην κορυφή της ατράκτου αντί για το συνηθισμένο κάτω μέρος. Αυτό επιτρέπει την κατεύθυνση των ηχητικών κυμάτων προς τα πάνω, μειώνοντας σημαντικά τον θόρυβο στην επιφάνεια της γης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πτήσης, το 30 μέτρων αεροσκάφος με την εντυπωσιακή κωνική μύτη 12 μέτρων πέταξε πάνω από την έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Edwards. Η δοκιμή επικεντρώθηκε στη δομική ακεραιότητα και όχι στην υπερηχητική ταχύτητα, όμως η επιτυχία της ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές πτήσεις που θα συνδυάζουν ταχύτητα και... ησυχία.

«Το X-59 αποτελεί σύμβολο της αμερικανικής εφευρετικότητας. Αντανακλά την επιθυμία μας να φτάνουμε πιο μακριά, πιο γρήγορα και πιο αθόρυβα από ποτέ», δήλωσε ο Sean Duffy, αναπληρωτής διευθυντής της NASA, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου για το μέλλον της αεροπορίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ