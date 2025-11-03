Δασκάλα φοράει στενό παντελόνι στο σχολείο και το βίντεο της δίχασε το ίντερνετ

Από fashion statement σε αντικείμενο συζήτησης: το viral βίντεο μιας δασκάλας που δίχασε το TikTok.

Μια δασκάλα από τις ΗΠΑ έχει γίνει viral στο TikTok, μετά από ένα βίντεο όπου δείχνει το ντύσιμό της για τη δουλειά, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων για το αν είναι «κατάλληλο» για την τάξη.

«Καλή Τρίτη! Το ντύσιμο της δασκάλας για σήμερα. Το λατρεύω, είμαι τρελαμένη με αυτό το παντελόνι της Abercrombie. Είναι από συνθετικό δέρμα, έχει τέλεια εφαρμογή, το έχω τρία χρόνια, το ξαναφοράω και το ξαναφοράω. Το πουλόβερ είναι κασμίρ από την Off Saks. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλω μέσα ή να το αφήσω έξω. Και τα sneakers είναι Zadig & Voltaire. Καλή σας μέρα!», λέει η ίδια.

Το outfit της δεν είναι αποκαλυπτικό, αλλά πολλοί χρήστες θεώρησαν ότι το δερμάτινο παντελόνι δεν αρμόζει στο σχολείο. «Παντελόνι για κλαμπ, όχι για τάξη», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος έγραψε: «Οι δάσκαλοι δεν χρειάζεται να δείχνουν ελκυστικοί στα παιδιά».

A teacher posted a video showing herself wearing fitted faux-leather pants and a cashmere sweater in her classroom, asking whether her outfit broke the school’s dress code — a question that quickly went viral and ignited debate about what’s considered professional attire for… pic.twitter.com/9QnLmD7WHp November 1, 2025

«Παντελόνι για κλαμπ ή απλώς casual look;»

Πολλοί, όμως, την υπερασπίστηκαν. «Τα παιδιά δεν νοιάζονται, για εκείνα είσαι απλώς μια κυρία με δερμάτινο παντελόνι», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Δεν βλέπω κάτι προκλητικό, είναι ένα χαλαρό outfit για τη δουλειά».

Η Ντενίς δεν είναι η μόνη δασκάλα που προκαλεί τέτοια συζήτηση. Μια άλλη δάσκαλα, η Γουίλιαμς, γνωστή fashion influencer με πάνω από 130.000 ακόλουθους, έχει κατηγορηθεί για «υπερβολικά προκλητικά» ρούχα. Σε ένα από τα viral βίντεό της, φοράει στενή μπεζ φούστα, λευκό πουκάμισο και ψηλοτάκουνα. Ένα look που, σύμφωνα με τη New York Post, πολλοί θεώρησαν ακατάλληλο για σχολικό περιβάλλον.

«Δείχνεις υπέροχη, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος χώρος», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Στήνει την κάμερα για να δείχνει το σώμα της». Άλλοι, ωστόσο, είπαν πως οι επικρίσεις είναι υπερβολικές και πως οι δασκάλες έχουν δικαίωμα να εκφράζονται μέσα από το στυλ τους, χωρίς να κρίνονται γι’ αυτό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ