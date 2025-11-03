Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για καταιγίδες από αύριο Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για τις επόμενες ώρες, με έντονες βροχές και καταιγίδες που θα σαρώσουν μεγάλο μέρος της χώρας, ανάμεσά τους και την Αττική.

Οι πρώτες μπόρες θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) και το κύμα κακοκαιρίας θα διαρκέσει τουλάχιστον ως το βράδυ της Τετάρτης (5/11). Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Χαλκιδική, το βόρειο Αιγαίο, οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και πρόσκαιρα η δυτική Πελοπόννησος.

Η Αττική στο στόχαστρο της κακοκαιρίας

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι Αθηναίοι θα δουν τα πρώτα φαινόμενα από αύριο το απόγευμα προς βράδυ, ενώ οι πιο έντονες βροχές αναμένονται την Τετάρτη. Ο ουρανός θα κλείσει, οι θερμοκρασίες θα πέσουν και οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο.

«Από το πρωί μετά τις 10:00 θα έχει βροχές, αλλά καταιγίδες περιμένουμε κυρίως από το μεσημέρι-απόγευμα», είπε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος, προειδοποιώντας ότι η Τρίτη θα είναι άστατη σχεδόν παντού εκτός από τα Δωδεκάνησα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την Τετάρτη το φαινόμενο θα κορυφωθεί, με ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας. Οι βροχές θα επιμείνουν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, αλλά και στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Από την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά στο νότιο Αιγαίο, αφήνοντας πίσω τους μια μικρή… γεύση χειμώνα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ