Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Αργυρό: Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα σε ιδιωτική μουσική βραδιά

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λίγες ημέρες πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της, παρακολούθησε ιδιωτική μουσική εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πολιτικοί και επιχειρηματίες έδωσαν το «παρών» σε μια κοσμική βραδιά.

Λίγο πριν αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε στο Κέντρο Αθηνών, προσκεκλημένη σε μια ιδιωτική μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στο νυχτερινό κέντρο έδωσαν το «παρών» γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα, σε μια βραδιά που συνδύασε μουσική, δημόσιες σχέσεις και συμβολισμούς ενόψει της νέας διπλωματικής περιόδου που ξεκινά.

Η Γκιλφόιλ, που έφτασε στο χώρο φορώντας ένα κομψό, εντυπωσιακό φόρεμα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με μια σύντομη αλλά ζεστή ομιλία. Εξέφρασε την ανυπομονησία της να ξεκινήσει τη θητεία της στην Αθήνα και υποσχέθηκε πως θα εργαστεί με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. «Δεν θα απογοητεύσω ούτε τις ΗΠΑ, ούτε την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ευχαρίστησε τη νέα πρέσβειρα για την παρουσία της και έδωσε το μουσικό έναυσμα της βραδιάς, ερμηνεύοντας γνωστές του επιτυχίες.

Η γνωριμία των δύο, όπως αποκαλύφθηκε, έγινε σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η κ. Γκιλφόιλ είχε δηλώσει ότι εκτιμά ιδιαίτερα τον δημοφιλή Έλληνα καλλιτέχνη.

Η επίσημη έναρξη της θητείας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται την Τρίτη, οπότε και θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τις επόμενες ημέρες θα λάβει μέρος στο 6ο Διατλαντικό Συνέδριο Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο. Εκεί θα παρευρεθούν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και περισσότεροι από είκοσι Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας - σηματοδοτώντας την πρώτη της επίσημη παρουσία σε διεθνές φόρουμ μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα πρέσβειρα είχε ήδη κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο, στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hyatt προς τιμήν της αμερικανικής αποστολής.